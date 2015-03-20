Bu besinler domuz gribinden koruyor

GİTTİKÇE yaygınlaşan grip salgınına endişelenmek yerine öncelikle kişisel temizliğimize dikkat etmeli, ellerimizi sık sık yıkamalı, çantamızda tek kullanımlık ıslak mendiller bulundurmalı ve bunları sık sık kullanmalı, hapşırdıktan veya öksürdükten sonra ellerimizi yıkamalı, toplu taşıma araçlarında maske kullanmalı ve en önemlisi vücudumuzun doğal bağışıklık sistemini korumak ve güçlendirmek için sağlıklı ve dengeli beslenmeye çalışmalıyız.

Şunu hatırlamalıyız ki vücudunuzun doğal savunma sistemi bizi en iyi koruyan sistemdir; bu yüzden ona gerekli önemi göstermeli kesinlikle sağlıklı beslenmeli, ideal ağırlımızı korumalı, haftada en az 3 kez yarım saatlik yürüyüşler yapmalı, gün içinde aktif olmaya çalışmalıyız.



Bağışıklık sistemimizi korumak ve güçlendirmek için;



-Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Vücutta mikrop ve virüslere karşı savaşma özelliği yüksek aktif maddeler içeren ıspanak, karnabahar lahana, brokoli, brüksel lahanası, havuç, domates, kırmızı-yeşil biber ve turunçgilleri bol miktarda tüketiniz,

-Vücudun yapı taşı olması bakımından protein kaynaklarının diyetteki miktarı daha önem kazanır. Yumurta, kırmızı et, tavuk, balık, peynir, süt, yoğurt tüketiminizi arttırın,

-Bol sıvı, şekersiz bitki çayı ve en önemlisi su tüketin.



Daha sık tüketilmesi gereken gripten koruyucu besinler;





1.Sarımsak: Antibiyotik özelliğinden dolayı bağışıklık sistemini güçlendirir ve kanın akışkanlığını sağlayarak kolesterolü düşürür. Yemeklere eklenen miktarı ve sofralarda tüketilen cacık miktarı arttırılmalıdır.

2.Soğan: Bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği allisin ve sülfür ile destek verir.

3.Domates: İçeriğindeki aktif maddeler sayesinde bağışıklık sistemini en büyük destekçisidir.

4.Elma: İçeriğindeki E ve C gibi antioksidan vitaminlerle bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır.

5.Armut: Çözünmeyen lif ise bağırsakların düzgün çalışmasını sağlar. C vitamini ve bakır içeriği yüksektir. Tıpkı elma gibi armut da antioksidan etkisiyle vücudu serbest radikallere karşı korur. İyice yıkandıktan sonra kabukları ile tüketilmesi daha sağlıklıdır.

6.Portakal-mandalina: İçerdikleri zengin C vitamini ile vücudun savunma mekanizmasını kuvvetlendirir. C vitamininin yanı sıra B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içerir.