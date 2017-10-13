Bu besinler cinsel isteksizliğe iyi geliyor!

ERKEN yaşlarda cinsiyet konusundaki yanlış bilgilendirilmeler veya bu konunun tamamen tabu kabul edilip hiç söz edilmemesi, endişe ve korkuları beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar cinsel isteksizliğin stres, hormonal değişimler, teknoloji ile paralel şekilde artabileceğini bildiriyor. Bu sıkıntıya karşı doğal gıdaların tüketiminin iyi geldiğini aktaran uzmanlar şu tarifleri veriyor:

KURU İNCİR:

Bir miktar kuru incir ve süzme balı beraberce dövüp, macun yapın. Akşamları yatmadan önce bir yemek kaşığı tüketin.

ADAÇAYI:

Bir litre suyun içine bir yemek kaşığı adaçayı, bir tatlı kaşığı karanfil katıp kaynatın. Ardından süzerek yatmadan bir saat kadar önce, bir çay fincanı için.

HAVLICAN KÖKÜ:

Bir litre suyun içine 100 gram havlıcan kökü katın. Kaynatılmasının ardından süzerek akşamları yatmadan bir saat önce bir bardak için.

ISIRGAN TOHUMU:

Havanda dövülerek toz haline getirilen bir tatlı kaşığı kadar ısırgan tohumu ile bir tatlı kaşığı süzme balı karıştırın. Yarısını akşam yemeğinden önce, diğer yarısını ise yatmadan bir saat önce kullanın.

KURU CEVİZ:

Bir miktar kuru ceviz ve süzme bal karıştırıp birlikte döverek macun yapın ve akşamları yatmadan bir saat önce bir bardak için.