Bu besin cinsel hayatınızı harekete geçirecek!

1 Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
2 Çemen otu
Mizacı öfkelendirir.
3 Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye
Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.
4 Keten tohumu
Cinsel iktidara yardımcı olur.
5 Kendir otu tohumu
Baş ağrısı yapar.
6 Süt
Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
7 Kereviz
Sindirime yardımcı bir bitkidir.
8 Nane
Mideye çok yardımcıdır.
9 Kuzu kulağı
Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
10 Kuşkonmaz
Cinsel iktidara yardımcıdır.
11 Acur ve salatalık
Kabukları idrar sökücüdür.
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