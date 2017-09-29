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Bu besin cinsel hayatınızı harekete geçirecek!

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan bazı besinler ve etkileri...

Bu besin cinsel hayatınızı harekete geçirecek!

Batılı kaynakların “Hâkim-i Tıb”, diğer bir deyişle “Hekimlerin Piri ve Hükümdarı” olarak nitelendirdikleri İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte o reçetede yer alan bazı besinler ve etkileri...

29 Eylül 2017 Cuma 11:13
Bu besin cinsel hayatınızı harekete geçirecek!
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1 Beyaz leblebi
Bedeni ısıtır.
2 Çemen otu
Mizacı öfkelendirir.
3 Beyaz, kırmızı ve siyah fasulye


Gaz yapıcıdır, mideye zararlıdır.
4 Keten tohumu
Cinsel iktidara yardımcı olur.
5 Kendir otu tohumu
Baş ağrısı yapar.
6 Süt
Esasen yorgun ve gergin insanların gıdasıdır.
7 Kereviz


Sindirime yardımcı bir bitkidir.
8 Nane
Mideye çok yardımcıdır.
9 Kuzu kulağı


Pişirilip suyu süzüldüğü zaman beyni çalıştırıcı ve mideye çok faydalıdır.
10 Kuşkonmaz
Cinsel iktidara yardımcıdır.
11 Acur ve salatalık
Kabukları idrar sökücüdür.

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