Botoks ve dolgu ile doğal güzelliğinizi artırabilirsiniz

GÜZELLİK aslında kişinin kendisini daha iyi hissetmek için tercih ettiği kriterlerin bir bütünüdür. Herkes kendi estetik anlayışı ve beğenisi doğrultusunda çok daha güzel görünmeye çabalıyor. Ve sahip olduğu güzelliği kaybetmeden daha uzun süre korumaya çalışıyor. Doğal güzellik ise botoks ve dermal dolgu maddeleri gibi cerrahi olmayan tedavilerle artırabilir. Bu tedavilerle cerrahi tekniklere göre daha hızlı sonuçlar elde edildiği ve iyileşme sürecine ihtiyaç olmadığından herhangi bir kesintiye neden olmadığı için daha fazla tercih edilebiliyor.



Botoks ile neler yapılabilir?

Botoks istenmeyen çizgileri düzeltir, sarkmaları kaldırır ve konturları belirginleştirerek doğal güzelliğinizi artırabilir. Enjekte edilebilir estetiklerin yardımı ile cildinizi yaşlansa bile genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Botoks özellikle çene ve burun şeklini ve konturunu yine ameliyata gerek kalmaksızın iyileştirebilir.



Üst yüzdeki çizgiler ve kırışıklıklar giderilebilir

Botoks veya botulinum toksini, tekrarlayan yüz hareketlerinin neden olduğu kırışıklıkları geçici olarak yumuşatmak için belirli yüz kaslarını stratejik olarak gevşetir. Alın çizgileri, kazayakları ve 11'ler adı verilen kaşlar arasındaki dikey çizgiler de dahil olmak üzere üst yüzdeki çizgileri etkin bir şekilde düzleştirmek için kasların gevşemesine yardımcı olmak için benzer şekillerde uygulanabilir

Botulinum toksini, ameliyatsız bir kaş kaldırma için de etkili bir tedavi yöntemidir. Örneğin kaşlarınızda düşme varsa botoks ile kaldırarak daha enerjik ve genç görünmenizi sağlayabilir, doğal güzelliğinizi artırabilirsiniz.



Çene sıkılaştırma ve boyun gençleştirme

Doğal güzelliğinizi artırma seçeneklerinden bir diğeri ise birkaç küçük botoks enjeksiyonu kullanarak boyun gençleştirme ve çene sıkma işlemidir. Botoks enjeksiyonları boynunuzdaki kasları gevşetir ve çenenizi inceltir, böylece ameliyat olmadan daha genç bir görünüm sağlar. Sonuçları birkaç gün içinde görülebilir, etkileri ise üç ila dört ay sürer.



Dermal dolgu maddeleri ile neler yapılabilir?

Dermal dolgu maddeleri cildinize hacim ekleyerek, çizgileri yumuşatarak veya kontur ve hat ekleyerek uygulanan ince değişikliklerle doğal güzelliğinizi artırabilen seçenekler sunar. FDA onaylı dermal dolgu maddeleri dudaklarınızdaki, gözlerdeki, yanaklarınızdaki ve çenenizdeki doğal güzelliği ortaya çıkarabilir.



Dudak dolgusu ve dudak gençleştirme

Dudaklarınız yüzünüzle birlikte yaşlanır ve gençlikteki dolgunluğunu kaybeder. Dudak dolgusu, dudaklarınıza hacim, dolgunluk ve tanım katan yaşlanma karşıtı bir tedavi yöntemidir. Dudaklarınızın dolgunluğunu artırmak ve daha şekilli hale getirmek istiyorsanız dudak dolgusu size tam da ihtiyacınıza yönelik bir çözüm sunabilir.



Yanak dolgusu

Dolgu enjeksiyonları ile yanaklarınıza/elmacık kemiklerinize hacim verebilir, bu sayede cildinizin de daha gergin ve genç görünmesini sağlayabilirsiniz. Dolgu enjeksiyonuyla ameliyatsız olarak derin kırışıklık düzeltme, yanak geliştirme, yüz şekillendirme ve hacimlendirme mümkündür.



Göz çevresi gençleştirme

Yeterince uyuyamıyorsanız veya alerjiniz varsa, gözünüzün altında koyu renkli halkalar oluşabilir. Yaşlanma, göz torbaları ile koyu halkaların en yaygın sebebidir. Alt gözlerinizi destekleyen yağ pedleri yaşlandıkça doğal olarak hacim kaybına neden olur. Bu, karanlık gölgeler ve gözlerinizin altında batık, içi boş bir alan oluşturur. Aynı şekilde üst göz kapaklarınızın da gevşeyerek sarkmasına neden olur.

Işık dolgusu ile göz çevresindeki yaşlanma belirtileri giderilebilir, üst göz kapağı sarkması ve göz altu torbaları doğal bir görünüme kavuşturulabilir.



Botoks ve dolgu enjeksiyonların etkisi yaklaşık 6 ila 12 ay arasında sürer. Bu sürenin sonunda, sonuçlarını devam ettirmek ve artırmak için enjeksiyonların tekrarlanması gerekir.