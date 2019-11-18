Botoks tedavisi hakkında her şey

BABY botoks, önleyici botoks, minimal botoks ve brotoks uygulamaları hakkında bilinmesi gerekenleri Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk’e sorduk.



Cildin doğal yağ tabakası zamanla azaldığı için mimik hareketleri ile birlikte yüzde kırışıklıklar oluşmaya başlar. Özellikle gülme ve kaş çatma kırışıklıkları olmak üzere göz çevresi en önce yaşlanır. Botoks tedavisinde botilinum toksin adı verilen bir madde kullanılır. Tıbbın diğer dallarında da uygulanan bu maddenin güvenirliği ispatlanmıştır. Botoks enjeksiyonun başarısı doğru noktalara minimal dozlarda uygulanması ile ortaya çıkar.

Baby botoks sanatçılar için uygulanır



İlk olarak sahne sanatlarıyla ilgilenen ve özellikle kamera önünde olan sanatçılar için uygulanan baby botoks tedavisi ile rol yeteneklerinin korunması hedeflenir. Mümkün olan en az miktarda ve sadece belirli noktalara uygulanarak yüzün donuk bir hal alması engellenerek mimik hareketlerinin devam etmesi sağlanır. Baby botoks ile kaş arasındaki dikey çizgiler, göz kenarlarındaki kaz ayakları, alındaki yatay çizgiler tedavi edilir. Ayrıca gözleri biraz daha büyük göstermek için kaş kaldırma operasyonunda da kullanılır.



Hafif kırışıklar için minimal botoks



Minimal botoks için ciltteki çizgi ve kırışık boyutlarının çok derinleşmemiş olmaması gerekir. Bu sayede çok düşük doz uygulanarak kırışıklar daha doğal bir görünümle tedavi edilebilir. Yüzde donuk bir ifade oluşmaz ve mimik hareketi kabiliyeti yüksek olur. Ana hedef hem yüzde oluşan hafif kırışıklıkların daha fazla derinleşmesini engellemek hem de minimal doz kullanılarak yok etmektir.



Önleyici botoks ile kırışık oluşumu geciktirilir



Önleyici botoks ile kırışıklar henüz oluşmaya başlamadan engellenebiliyor. Özellikle 20’li yaş grubu için uygun olan bu teknikte kırışık oluşmadan önlem alındığı için yüzün genç görünümü daha uzun süre korunabiliyor. Yüz zaten gergin olduğu için minimal doz kullanılıyor ve botoks yaptırıldığı kesinlikle belli olmuyor. Klasik botoks tedavisi ile cilt 10-15 yaş gençleştirilebiliyorken, önleyici botoks ile cildin 20’li yaşlardaki hali uzun yıllar kırışmadan korunabiliyor.



Erkeklere özel botoks tedavisi: Brotoks



Erkeklerin kas yapıları kadınlara kıyasla çok daha güçlü olduğu için onlara uygulanan botoks tedavisinin daha farklı özelliklere sahip olması gerekir. Brotoks olarak bilinen bu teknikte hem doz hem de ciltte uygulanan farklılık gösterir. Kullanılan doz yarıya indirilir, çünkü amaç sadece çizgileri azaltmaktır, kadınlardaki gibi tamamen yok etmek değildir. Genç görünümünü uzun yıllar korumak isteyen erkekler için de önleyici botoks uygulanabilmektedir. Ayrıca tüm botoks uygulamaları gibi brotoks da geri döndürülebilir ve etkisi geçici bir uygulamadır.Botoks enjeksiyonunun mimik hareketlerine bağlı olarak kişiye özel ve kişinin ihtiyacına göre planlanır, ayrıca etkisinin devam etmesi için yılda ortalama iki kez tekrarlanması gerekir.

