Boğaz şişmesine ne iyi gelir

VÜCUTTA ki yabancı maddelere karşı savunma gösteren maddelerin, vücut direncini yerinde tutabilmesi için bademciğin tam anlamıyla çalışması ve görevini yerine getirmesi gerekir. Bademciğin hastalanması halinde antikorların üretiminde ve fayda sağlamasında azalmalar gözlenecektir. Bademcik şişmesinin meydana getirdiği en büyük olumsuzluk ise kişilerde halsizliğe, yutkunmada güçlük çekmeye ve ateşlenmelere yol açmasıdır. Bu hastalığın tedavi aşamasında genellikle antibiyotik kullanılmaktadır. Ancak hastalığın iyileşme sürecini hızlandırmak ve vücut direncini arttırmak için bitkisel tedavilerden de yararlanmak gerekir.
Bademcik şişmesine ne iyi gelir?
Kuru erik yaprakları sıcak suyun içerisinde 10 dakika kadar demlendirip her gün boğaza gargara yapılmalıdır
Adaçayı sıcak suyun içerisinde demlendirilmeli ve boğazda gargarı şeklinde kullanılmalıdır. Adaçayının içerisinde bulunan bir madde boğaz iltihabına ve bademcik şişmesine karşı olumlu cevaplar vermektedir
1 yemek kaşık zeytinyağı ile 2 tane rendelenmiş soğanı kavurun ve bir tülbendin üzerine düz sıra halinde yayın. Yayılmış olan soğan lapasını ılık hale gelince boğazınıza sarın ve bekletin.
Papatya kurusu ile kırmızı üzüm sirkesini derin bir kabın içerisine alın ve 24 saat boyunca bekletin. Papatya lapa kıvamına gelince sirkeli suyun içerisinden eliniz ile alın ve iyice suyunu sıkın. Elinizde kalan papatya lapasını tülbendin üzerine yayın ve boğazına sarın.
Kuru yaban mersinini kaynamış suyun içerisine demlendirin ve suyun içerisine yabanmersinlerini süzerek alın. Geriye kalan sıvı karışımın içerisine 1 yemek kaşığı kadar dut pekmezi ilave edin ve şurup kıvamını alana dek karıştırın. hazır hale gelen doğal şurubu iyileşene dek her gün 3 yemek kaşığı şeklinde tüketin.
Kurutulmuş papatya ile birlikte hatmi çiçeğini kaynamış suyun içerisinde demlendirin. Yaklaşık 2 saat kadar demlendikten sonra üzüm suyu ile tatlandırın ve her gün 1 fincan şeklinde tüketin.
Her gün bal ile karıştırılmış sıcak su için
Hastalık sürecinde kesinlikle sigara tüketmeyin
Tuzlu su ile her gün boğazınıza gargara yapın
Kuşburnu, nane ve adaçayını sıklıkla tüketin
Her gün taze sıkılmış greyfurt ve portakal suyu için
Ayvayı kaynatın ve suyundan her gün gargara yapın
Kuru inciri süt ile pişirin ve her gün tüketin bademcik şişmesine ve göğüz ağrısına çok iyi gelir
Mine suyu ile boğaza gargara yapın
30 gr hindi bağ kökünü bir çaydanlığın içerisine alın ve üzerine su ilavesi yapın. Ocağın üzerinde bu ikiliyi bir taşım kaynatın ve demlenmeye bırakın. 20 dakika kadar demlendikten sonra ılık halde tüketin. Hazırlanılan bu çayı her gün 1 fincan şeklinde tüketebilirsiniz
Günde 2 kapsül sarımsak tüketin.
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