'Böbrekler için su için'

SÜLEYMANLAR, su tüketiminin fazla ve az olmasının sağlık açısından uygun olmadığını belirtti. Yeterli sıvı tüketiminin sağlıklı yaşam, sağlıklı böbrekler için vazgeçilmez koşul olduğunu söyleyen Prof.Dr. Süleymanlar, sıvı gereksiniminin yaşa, çevresel koşullara ve kaybedilen sıvıya göre değiştiğini söyledi.

YETİŞKİNLERDE İDEAL SU TÜKETİMİ

İdeal su tüketiminin ideal miktarda olması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Süleymanlar, "Yetişkin bir insanın günde 1.5-2 litre sıvı alması gerekir. Taş hastalığı olanlar ve idrar yolu enfeksiyonu geçirenlerde alınan sıvı miktarının biraz daha arttırılması gerekir" dedi.

BÖBREKLERİN GÖREVLERİ

Prof.Dr. Süleymanlar, "Böbreğin en önemli işlevi kanı süzmek, idrar oluşturmak ve böylece vücuttaki artık ürünleri (metabolizma ürünleri, ilaçların yıkım ürünleri vs) temizlemek. Vücudun sıvı ve mineral (tuz) dengesini sağlamak, sürdürmek, kan basıncı düzenini sağlamaktır" diye konuştu.

BÖBREK YETMEZLİĞİ

Böbrek yetmezliğinin, böbreğin işlevlerini yerine getirememesi durumu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Süleymanlar, "Böbrek yetmezliğinde zararlı artık maddeler birikir. Vücut sıvılarının hacmi ve bileşimde bozukluklar ortaya çıkar. Tansiyonun dengesi ve hormon yapımı bozulur. Bu anormallikler hayati tehlikesi olan organ komplikasyonlarına neden olur. Tedavi edilmezse ölümle sonuçlanır" dedi.