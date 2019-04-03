'Böbrek taşlarınıza bu yöntemle veda edin'

DOĞUM ağrısına benzer şiddette ağrılara sebep olabilen böbrek taşları, kapalı cerrahide sayılı merkezde uygulanan, “Supin PNL (Sırt üstü pozisyonda perkutan nefrolitotomi)” ameliyat tekniğiyle ortadan kaldırılıyor. Ülkemizde sayılı merkezde uygulanan yöntem, ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de uygulanmaya başlandı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ali Akkoç, ilçede ilk kez uygulanan supin PNL ameliyatını ekibiyle birlikte başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi. Böbrek taşı olan 40 yaşındaki Ali Bülbül yeni teknikle ameliyat edildi. 2 gün serviste yattıktan sonra hasta Bülbül eski sağlığına kavuşmuş olarak hastaneden taburcu edildi.

Yöntem hakkında bilgi veren Akkoç, şunları kaydetti: “Standart olarak uygulanan, yüz üstü pozisyonda yapılan kapalı böbrek taşı ameliyatı da (Pron PNL) aslında başarılı bir tekniktir. Yeni uyguladığımız supin PNL ameliyatı teknik olarak biraz daha tecrübe gerektirmesi nedeniyle, dünyada ve ülkemizde kapalı böbrek taşı ameliyatları çoğunlukla yüzüstü pozisyonda yapılmaktadır. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalarda kapalı böbrek taşı ameliyatının, hasta sırtüstü pozisyondayken yapılmasının çok daha avantajlı olduğu, buna ek olarak komplikasyon oranlarının yüzüstü pozisyonda yapılan ameliyattan farksız hatta bazı yayınlarda daha az olduğu bildirilmiştir.” Taburcu öncesi hasta Ali Bülbül ise doktoru Ali Akkoç’a teşekkür etti. Bülbül, “Taşa bağlı belime vuran ağrılar artık dayanılmaz olmuştu. Çok başarılı bir ameliyat geçirdim. Daha ameliyatın 2. günü olmasına rağmen çok iyiyim, hiç ağrım kalmadı. Böbrek taşı ameliyatından korkmayın, boşuna bu ağrıları çekmeyin. Doktoruma, hastane yönetimine ve tüm sağlık çalışanlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2019, 00:20