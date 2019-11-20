Böbrek taşında Fleksible Üreterorenoskopik tedavi

ÜROLOJİ Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sofikerim, böbrek taşı tedavisinde uygulanan fleksible üreterorenoskopik tedavi yöntemini sizler için anlattı.Böbrek taşında en sık görülen belirti şiddetli ağrıdır. Eğer idrarınızı yaparken şiddetli ağrıyla beraber kusma gibi mide rahatsızlıkları ve idrarda kan gibi sorunlar yaşıyorsanız, acilen doktora görünmeniz gerekir.

Nasıl teşhis edilir?



İlk önce tıbbi bir öykü dinlenir ve hasta muayene edilir. Ardından görüntüleme teknikleri hastanın idrar yolu ve böbrekleri incelenir. İdrar ve kan tahlilleri yapılır. Ardından kişiye en uygun tedavi yöntemi belirlenir.



Nasıl tedavi edilir?



Eğer böbrek taşınız küçükse, idrar çıkarırken düşürebilir. Taş daha büyükse ve kendiliğinden düşmesi zorsa, çok acı çekebilirsiniz. Bu durumda, taş birkaç şekilde kırılabilir. Böbrek taşı tedavisinde ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler uygulanabilir.



Günümüzde böbrek taşı tedavisinde ameliyatsız modern teknikler çok daha yaygın olarak kullanılmaktadır. Taşın büyüklüğüne göre uygulanan teknikler farklılık göstermektedir.



Fleksible Üreterorenoskopi (Rirc, Retrograd Intrarenal Cerrahi) tedavisi



Fleksibl üreterorenoskopi (RİRC) kıvrılabilen çok ince bir teleskop vasıtasıyla, vücuda hiçbir delik açmadan, idrar kanalından üreter ve böbrek içine girilmesi ve buradaki taşın lazer yoluyla kırılması ya da alınmasını içermektedir. Fleksible üreterorenoskopi uygulayan hekim, cihaza bağlı kameranın sağladığı mükemmel görüntü altında, aletin kıvrılabilen uç kısmını bir eliyle kontrol ederek böbrek içindeki tüm odaları kontrol edebilmekte ve buradaki taşlara ulaşarak lazer ile kırabilmektedir. Bu ameliyat sonrasında kırılan taş parçalarının daha güvenli bir şekilde dışarı atılmasını sağlayan, böbreğin ve üreter kanalının komplikasyonsuz iyileşmesini sağlayan bir kateter (DJ stent) böbreğe yerleştirilir ve hastanın ve tedavinin durumuna göre 2-4 hafta süre sonunda yine endoskopik yöntemle alınır.

Bu yöntem, hastaya az zarar veren bir teknik olarak böbrek taşı ya da taşlarının çıkartılmasında hastaya etkin ve güvenilir bir tedavi olanağı sağlar. Sonrasında operasyona bağlı ağrı oldukça kısa süreli ve az olup, hastanede kalma süresi ve günlük aktivitelere ve işe dönme süresi açık cerrahiye göre ciddi oranda kısadır.

