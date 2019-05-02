‘Bitki çayları öldürebilir’

SON yıllarda birtakım uzmanların, alternatif tedavi önerilerinin ölümcül sonuçlar doğurması nedeniyle Kanser Savaşçıları Derneği, Uluslararası Miyelom Vakfı ve İstanbul Miyelom Grubu tarafından ortak bir deklarasyon yayımlandı. Yapılan açıklamada alternatif tedaviler konusunda hastalar uyarılırken, “Özellikle kanser tedavisi alırken bu tür uygulamalar hatta bitki çayları ölümcül sonuçlar doğurabiliyor” denildi. Milliyet gazetesi'nden Mert İnan'ın haberine göre;

Menenjit can aldı

Multiple miyelomla ilgili geliştirilen ilaçlar ve kök hücre nakli sayesinde tedavide alınan başarılı sonuçların yükseldiğini belirten uzmanlar, kök hücre nakli olan hastalar için canlı olmayan çocukluk çağı aşılarının tekrarlanması gerektiğini söyledi.

Hastalara uyarıda bulunan İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sevgi Kalayoğlu, geçen hafta bir hastasının alternatif tedavi nedeniyle yaşamını kaybettiğini belirterek, “Tedavisini alırken bir de sülük tedavisine başlayan hastamız, bu sebeple menenjite yakalandı” dedi.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise tedavi görürken ısırgan otu çayı tüketen hastaları uyarırken, “Isırgan otu çok tüketildiğinde karaciğer yetmezliğine sebep olur. Bir hastamızı bu şekilde kaybettik” uyarısında bulundu.

‘Meyve suyu tedaviyi etkiliyor’

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Yıldız Aydın ve Doç. Dr. Ayşe Salihoğlu ile Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tülin Tuğlular ile Diyetisyenlerden Nilay Topçam Zihnioğlu da multiple miyelom ve diğer kanser türlerinin tedavisi sırasında her türlü alternatif yöntemin, mutlaka doktorlarla paylaşılması gerektiğinin altını çizerken, “Bazen fazla tüketilen meyve suları ölüm getiriyor. Kemoterapi alan hastalarımızın greyfurt ve nar suyundan uzak durması gerekiyor. Çünkü bu meyvelerin suyu, tedaviyi olumsuz etkileyebiliyor” açıklamasında bulundular.