Bir yılda 100 kızlık zarı dikiyor

ALMANYA'DA yaşayan estetik cerrah Dr. Stephan Günther, yılda ortalama 100 kadının kızlık zarını dikiyor. 45 dakika süren işlemin fiyatı 800 ila 2 bin 500 Euro arasında değişiyor.

Günther, "Kliniğe gelen Müslüman kadınların bu yöndeki talebi beni çok şaşırttı. Almanya'da bu çağda böyle bir şeyin olacağını tahmin etmezdim! 2006 sonunda ABD'den getirttiğim teknoloji sayesinde kızlık zarı dikme işine başladım" dedi.

Şimdiye kadar 400'ü aşkın kadının kızlık zarını diktiğini anlatan Günther, "Hastalarım genelde Türkiye, Afganistan ve Yemen kökenli kadınlar" dedi ve kendisine başvuran tek Hıristiyan'ın çok katı inançlı bir İngiliz olduğunu söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, lokal anestezi altında yapılan kızlık zarı dikme işlemi 45 dakika sürüyor, işlemin fiyatı 800 ila 2 bin 500 Euro (1920 ila 6 bin TL) arasında değişiyor.