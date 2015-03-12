Bir domuz gribi vakası daha!

KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şiddetli grip nedeniyle kontrole gelen bir hastanın yapılan tetkikleri sonucu, "Domuz gribi" olarak da bilinen H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşti. Adı açıklanmayan hasta izolasyonlu özel odada tutularak tedavi ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde de Sivas'ta da iki domuz gribi vakası yaşanmıştı. İş adamı olan bir vatandaş hayatını kaybetmişti.

TETKİKLER POZİTİF ÇIKTI

Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, hastaneye iki gün önce gelen ve tedbir olarak izolasyonlu özel odada müşahade altına alınan hastanın laboratuvar incelemelerinin sonuçlandığını ve virisün pozitif olduğunu açıkladı.

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