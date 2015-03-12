Bir domuz gribi vakası daha!

12 Mart 2015 Perşembe 12:15
KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde şiddetli grip nedeniyle kontrole gelen bir hastanın yapılan tetkikleri sonucu, "Domuz gribi" olarak da bilinen H1N1 virüsü taşıdığı kesinleşti. Adı açıklanmayan hasta izolasyonlu özel odada tutularak tedavi ediliyor.
Geçtiğimiz günlerde de Sivas'ta da iki domuz gribi vakası yaşanmıştı. İş adamı olan bir vatandaş hayatını kaybetmişti.
TETKİKLER POZİTİF ÇIKTI
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Zafer Cantürk, hastaneye iki gün önce gelen ve tedbir olarak izolasyonlu özel odada müşahade altına alınan hastanın laboratuvar incelemelerinin sonuçlandığını ve virisün pozitif olduğunu açıkladı.
"YAYILMAMASI İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI"
Başhekim Cantürk, "Laboratuvar'da yapılan incelemeler sonucu virüsün pozitif olduğu tespit edildi. Zaten hasta yoğun bakımda ve gözetim altındaydı. Bundan sonraki süreçlerde virüsün pozitif olması nedeniyle izolasyon net olarak gerçekleştirildi. Halen hasta kontrol altında. Çevreye yayılmasıyla ilgili tüm tedbirler alınmış vaziyette ve o konuda herhangi bir sıkıntımız bulunmuyor. Hastadan kaynaklanan bulaşma da söz konusu değil." dedi
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Son Güncelleme: 12.03.2015 11:17