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Bioeneji ile fıtıktan kurtulun

Modern tıbbın çaresiz kaldığı fıtık rahatsızlığında bioenerjinin kesin çözüm olduğunu ifade eden Biyoenerji Uzmanı Psikolog Çağlar Seziş, kişiye özel tedaviyle fıtıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi

Bioeneji ile fıtıktan kurtulun

Modern tıbbın çaresiz kaldığı fıtık rahatsızlığında bioenerjinin kesin çözüm olduğunu ifade eden Biyoenerji Uzmanı Psikolog Çağlar Seziş, kişiye özel tedaviyle fıtıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi

01 Mart 2015 Pazar 15:08
Bioeneji ile fıtıktan kurtulun
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HAREKİTSİZLİK, iş hayatında zorunlu olarak belli bir duruş biçiminde çalışma, yanlış pozisyonda oturma ve yatma alışkanlığı önemli duruş bozukluklarına sebep olduğunun altını çizen uzmanlar, en çok şikâyet edilen konuların başında ise kronik boyun, omuz, sırt ve bel ağrıları geldiğini söyledi. Duruş bozukluğu, önlem alınmadığı takdirde ilerleyen yıllarda boyun-sırt bölgesinde kireçlenmeye sebep olabileceğine dikkat çeken uzmanlar, kasların zamanla gerilerek ve zayıflayarak bel ve boyun fıtığı oluşumuna zemin hazırladığı konusunda vatandaşları uyardı.
MODERN TIBBIN ÇARESİZ KALDIĞI NOKTADA BİOENERJİ
Modern tıbbın çaresiz kaldığı fıtık rahatsızlığında bioenerji tedavisinin kesin çözüm olduğunu ifade eden Biyoenerji Uzmanı Psikolog Çağlar Seziş, kişiye özel tedaviyle fıtıktan kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi. Hastalara uygulanan bioenerji tedavisinin kişiye özel olduğunu belirten Seziş, “Hastalarımızın çektiği ağrıya göre seans sayımız değişiyor. Ama bel, boyun ve sırt ağrılarında 4 seans sonunda tamamen iyileşmiş oluyor. Fıtık tedavilerinde ise 10 seans kadar tedavi uyguluyoruz. Yaklaşık 10 çeşit bioenerji çeşidi var. Hastanın yaşına, cinsiyete göre ayrılan tedaviler mümkün. Bioenerji tedavisinin herhangi bir yan etkisi yok. Kişiye göre değişen teknikleri kullanıyoruz. Beyin hasarının yol açtığı etkilerin onarılmasında bioenerjiyle kan akışı düzenleniyor. İlk önce vücuda enerji vermekten ziyade, negatif enerjinin boşaltılması gerekiyor. Herkesin farklı frekansa sahip olmasından dolayı da tedavi süreci farklılık gösterebiliyor” dedi.
7 SENEDİR ÇEKTİĞİ FITIK AĞRISINDAN BİOENERJİ İLE KURTULDU
Gitmediği doktor ve fizik tedavi uzmanı kalmadığını ifade eden Füsun Yılmaz, “Belimde 5 büyük fıtık, boynumda kireçlenme, sırt ve kol ağrılarım vardı. Ancak kısa seanslar sonunda rahatlamaya başladım. Çağlar Beye gelmeden önce fizik tedavi, ilaç tedavisi ve sinir-beyin cerrahisine gittim ancak çözüm olmadı. Sabahları kalktığımda zinde ve dik bir şekilde kalkamıyordum. Bacağıma kadar vuran şiddetli ağrılar yürümeme bile engel oluyordu. Çocuğumu bile kaldıramıyordum, basamakları çıkamıyordum. Saçımı bile taramakta zorluk çekiyordum, hareket kabiliyetim azalmıştı. Tedaviden sonra sabahları ağrısız kalkmaya başladım. Artık yataktan kalktığımda dimdik yürüyebiliyorum. Migren ağrılarım bile son buldu. Daha 2 seans olmasına rağmen farkı görebildim” diye konuştu.
İLK SEANSTA BİOENERJİNİN FAYDASINI GÖRDÜ
Belimde şiddetli ağrılar hissettiğini bununda kaburgalarına baskı yaptığını ifade eden Melis Aran, “İşim gereği sürekte ayakta olduğum için bel ağrılarım başladı. 3 yıldır bu ağrılarımla yaşıyorum. Gitmediğim doktor uygulamadığım tedavi kalmamıştı. Ama son zamanlarda nefes almakta güçlük çekmeye başlamıştım. Çağlar beye geldikten sonra henüz tedavinin başında ağrılarımın çoğundan kurtuldum. Artık sabahları uyandığımda kendimi daha zinde hissediyorum. Tedavi sonrasında rahatça hareket edebiliyorum” diye kaydetti. 
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Son Güncelleme: 01.03.2015 14:11
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Bioeneji Ile Fıtıktan KurtulunModern TıbBioenerjiPsikolog Çağlar SezişFıtık
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