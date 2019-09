Bilim insanlarından 'evrensel grip aşısı' modeli: Hastalığa yakalanan insan sayısında 17 milyonluk azalma yaşanabilir

ABD Ulusal Bilimler Akademisi’nin portalında yayınlanan makalede ekip, evrensel bir grip aşısı geliştirilmesinin insanların yaşamlarına etkisini gösterdi. Tüm insanlar tarafından ortak olarak kullanılabilecek grip aşısının etkisini gözlemlemek isteyen bilim insanları, bu değerlendirmenin sağlıklı bir biçimde yapılması için bir matematiksel model geliştirdi. Bu model, çeşitli istatistiklere ilişkin bilgiler de veriyor. Örneğin her yıl sadece ABD’de on binlerce kişi grip ve gribe bağlı diğer hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Araştırmacılar bu duruma rağmen, grip aşılarının etkinliğinin yüzde 44 oranında olduğunu belirtiyor.Bilim ve Gelecek'te yer alan habere göre ayrıca, ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü tarafından, yüzde 75 etkinlik oranına sahip ve grip enfeksiyonlarında büyük oranda azalma yaşatacak evrensel grip aşısı geliştirildi. Bu aşının geliştirilmesinin ardından araştırmacılar, evrensel bir grip aşısının kullanımı yoluyla kaç kişinin enfeksiyon riskinden kurtulacağını inceledi. Bilim insanları, bu aşı yoluyla ne kadarlık bir tasarruf sağlanacağına da odaklandı. Raporda, mevcut aşıların yüzde 10’u evrensel bir aşı ile değiştirildiği takdirde, hastalığa yakalanan insan sayısında her yıl yaklaşık 5.3 milyonluk bir azalma gözleneceği ve ölen kişi sayısında yaklaşık olarak 6.300 kişilik bir düşüş yaşanacağı kaydedildi. Sağlık giderlerine de odaklanan ekip bu yolla yaklaşık 1 milyar dolarlık tasarruf sağlanabileceğini ifade etti.İstatistiksel çalışmalarına devam eden ekip, mevcut aşıların tamamının evrensel bir grip aşısıyla değiştirilmesi durumunda enfeksiyon yaşayan insan sayısında 17 milyonluk azalma ile 19.500 daha az ölüm yaşanacağının altını çizdi. Enfeksiyon ve ölüm gibi durumların, sağlık giderlerini doğrudan etkilediğini ifade eden araştırmacılar, hazırladıkları matematiksel model ile evrensel bir grip aşısının etkilerinin uzun vadede artacağını ifade ediyorlar.