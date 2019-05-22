Bilim insanları resmen açıkladı! Günde 2 fincan kahve...

ÖLÜM sebepleri ve kişileri araştıran bilim insanları kahve içmenin, “yaş, fazla kilo, alkol, sigara ve kahvedeki kafein miktarını hesaba katmadan” tüm nedenlere bağlı ölümlerle ters ilişkisi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar, sıfır kahve tüketimine kıyasla günde 2 ila 4 fincan arası kahve tüketimini, ölüm oranlarının azalmasıyla ilişkilendirdi. Daha önce kahvenin yararlı olduğunu söyleyenler olsa da, zararlı olduğunu söyleyenler de vardı. Ancak bununla ilgili bilimsel bir araştırma yapılmamıştı. European Journal of Epidemiology adlı bilimsel yayında yer alan araştırma ise, kahve içmenin yararlarıyla ilgili daha önceki çalışmaları analiz ederek gerçekleştirildi.

Asya ve Avrupa'daki ABD'ye göre daha güçlü: Kahveyle ölüm oranı arasındaki ilişkiyi inceleyebilmek için yaş, obezite ve diğer yaşam tarzı gibi faktörlere bakıldı. Bu konuları çeşitli alt başlıklarda inceleyen araştırmacılara göre, Asya ve Avrupa'daki kahve ve ölüm arasındaki ilişkinin ABD'ye oranla daha güçlü olduğu saptandı.

Hayatımıza birkaç yıl katıyor: The Sunday Times’a konuşan Fransa Ulusal Sağlık ve Tıp Araştırma Enstitüsü (Inserm) Araştırma Direktörü Astrid Nehlig, “Hesaplaması zor, ancak benim düşüncem kahve içmenin hayatınıza birkaç yıl daha kattığı yönünde” dedi.

Ayrıca Nehlig, odaklanma ve farkındalığın artmasının da kısmen bununla ilişkili olabileceğini belirtti.

Peki kahvenin faydaları nelerdir?: Sağlığa faydaları daha önceki pek çok araştırmada ortaya konulan kahvenin prostat kanseri büyümesini yavaşlattığı, kanser, kalp-damar hastalıkları, diyabet veya solunum yolu hastalıklarını geliştirme ve bu hastalıklardan kaynaklı ölüm riskini azalttığı ve Alzheimer ile Parkinson hastalığının ortaya çıkma ihtimalini düşürdüğü tespit edilmişti.