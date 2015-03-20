Bilim insanları ispatladı! Aşk hormonuyla zayıflayın

ABD 'deki Harvard Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, beynin duygusal, bilişsel ve sosyal davranışlarla ilintili bölgelerinde etkili olması nedeniyle "aşk hormonu" olarak bilinen oksitosinin kilo vermekte etkili olduğu ortaya çıktı. Bulguları Endokrin Derneği'nin 97'nci yıllık toplantısında paylaşılan, Elisabeth Lawson yönetimindeki çalışmada 12'si aşırı kilolu, 13'ü normal kilolu olan 25 erkek katılımcıya burun spreyi olarak oksitosin hormonu verildi ve yemekler çift porsiyon olarak sunuldu. Katılımcıların hormon etkisiyle ortalama 122 kalori eksik tükettiği saptandı. Spreyin katılımcıların iştahını ya da kanda bulunan iştahla bağlantılı hormonları etkilemediği de tespit edildi. Bu nedenle oksitosinin nasıl daha az kalori alımına neden olduğu konusu tam olarak açıklığa kavuşturulamadı.

BAĞIMLILIKTA DA ETKİLİ