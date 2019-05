Bilim insanları fast foodlar hakkında uyardı: Yüzde 62 artırıyor

HER gün 4 porsiyon işlenmiş gıda tüketenlerin erken ölüm oranının 2 porsiyon tüketenlere kıyasla yüzde 62 yüksek olduğunu gösteren araştırma, British Medical Journal (BMJ) adlı bilimsel dergide yayımlandı. Ayrıca araştırmada, her bir porsiyon ilavesinin, erken ölüm riskini yaklaşık 5’te bir oranında (yüzde 18) artırdığı belirlendi. 5 yılı aşkın sürede araştırmacılar, işlenmiş gıdaları en çok tüketen kişilerin, felç ve kalp krizinin yanı sıra diğer kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskinin de en fazla kişiler olduğu sonucuna ulaştı. Dahası, işlenmiş gıda tüketiminde her yüzde 10’luk artışın, kalp hastalıklarında yüzde 13 ve felce yol açan rahatsızlıklar da yüzde 11 artış anlamına geldiği belirlendi. İkinci araştırmada ise, İspanya’daki Navarra Üniversitesi’ndeki ekip, 1999-2014 yıllarında yaklaşık 20 bin okul mezununun yeme alışkanlıklarıyla sağlık durumunu takip etti. Elde edilen sonuçlar, günde 4 porsiyon işlenmiş gıda tüketenlerde ölüm oranının, 2 porsiyon tüketenlere kıyasla yüzde 62 daha yüksek olduğunu gösterdi. Tüketilen gıdalar konusunda daha bilinçli davranılması uyarısı yapan ve işlenmiş et ya da hazır gıda yerine doğal gıdalara yönelme tavsiyesinde bulunan bilim insanları, modern yaşamda alınan günlük enerjinin yüzde 60 kadarının fabrika üretimi besinlerden sağlandığını söyledi.

Hızlı yemek yediriyor: Yakın zamanda yayımlanan bir diğer araştırmada, hazır gıdaların, insanların daha çok ve daha hızlı yemek yemelerine, ayrıca kilo almalarına yol açtığını ortaya koymuştu.

2 haftada bir kilo aldırıyor: ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü’nden araştırmacılar, aşırı işlenmiş yiyecek tüketen insanların günde ortalama 500 kalori daha fazla tükettiklerini ve 2 haftada bir kilo aldıklarını tespit etmişti.

İşlem görmeyen yiyecekler kilo verdiriyor: Aynı araştırmada, tavuk göğüslü ıspanak salatası, elma dilimi, bulgur ve ay çekirdeği gibi işlem görmemiş yiyecek tüketen grupsa kilo vermişti.