Bilim insanları açıkladı: Kadınlar çıplak uyusun!

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Uzmanlar, uyku sırasında üzerimizde bulunan kıyafetlerin ve yorganın yarattığı sıcaklık hissinin, bakteri oluşumuna zemin hazırladığını açıkladı.
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Bilim insanlarına göre, yalnızca iç çamaşırı giyerek uyumak bile kadın bedeni üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Uyurken özellikle ayak, koltuk altı ve genital bölgelerin havalanmaması, ayak mantarı ve pişiğe davetiye çıkarıyor.
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'Sağlıklı bir vajina, sağlıklı bir cinsel hayat, kilo vermek, stresi azaltmak ve uyku kalitesini artırmak için pijamalarınızı atın' diyerek, özellikle kadınlara seslenen bilim insanları, çıplak uyuyan çiftlerin ilişki esnasında tatmin olmayı sağlayan oksitoksin hormonunun yüksek olduğunu da belirtti.
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Ulusal Uyku Vakfı'na göre uykuya çabuk dalmak için vücut ısısını düşürmekte fayda var. Ayrıca, yatak odanızda çıplak kalmaya, yalnızca deliksiz bir uyku için değil, beden imajı ve özgüveninizi arttırmak içinde ihtiyaç var.
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Ancak, bilim insanları çıplak uyurken, çorap giymek gerektiği vurgusunu yapmayı da ihmal etmiyor. Çünkü, insan bedeninin kan dolaşımı uyku sırasında değişebilir ve bu birçok insanın ayaklarının soğumasına neden olur. Soğuk ayaklar huzursuz bir uykunun başlıca sebebidir.
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Uzmanlar, uyurken giyilmesi gereken çorapların yün veya pamuktan yapılmış olması gerektiğini, ucuz ve sentetik çorapların ayakları terleteceğini söylüyor.
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Ayrıca, vücut sıcaklığının düşük olması, göbek yağını en aza indirgeyen kahverengi yağ oluşumunu da tetikler. Bu, yüksek ısıda uyumanın sinsice kilo aldırdığı anlamına geliyor.