Bilgisayarınızın klavyesi hastalık saçıyor: Tuvalet yanında hiç kalıyor

BİLGİSAYARLAR üzerinde yapılan yeni bir araştırma, insanların çoğunun aslında bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. ABD’de gerçekleştirilen bir çalışma ile bilgisayarların insanlar tarafından en fazla temas edilen birimi olan klavyelerin, 1 santimetrekaresinde 50 bakteri olduğu tespit edildi.

ABD merkezli sağlık kuruluşu NCHR’nin gerçekleştirdiği araştırma, işyerleri gibi toplu alanlarda kullanılan klavyelerin klozet kapaklarından 400 kat daha kirli olabileceğini gösterdi. Araştırmayı gerçekleştiren uzmanlar, toplu alanlarda kullanılan klavyelerin en azından günde bir defa temizlenmesi gerektiğini açıklıyorlar. Gerçekleştirilen araştırmada, ertelenen temizlik sonucunda bakteri miktarının da arttığı da belirlendi.

Bilgisayar klavyelerindeki bu büyük kirliliğe karşı alınabilecek en önemli önlem temizliktir. Harici ya da dahil klavyeler iki farklı şekilde temizlenebilirler. Ancak iki klavye çeşidini de temizlemeden önce bilgisayarı kapatmak gerekiyor.

Dahili bilgisayar klavyelerini yumuşak fırçalar yardımı ile temizleyebiliriz. Burada önemli olan klavyenin tuşları arasında kalan kirlerin çıkarılmasında. Harici klavyelerin temizliğinde ise fırçalar kullanılabileceği gibi klavyenin tuşları sökülerek, ayrı bir kapta yıkanabilir. Tuşların altında kalan yüzey ise kuru bir bezle silinerek temizlenebilir. Ayrı bir kapta yıkanan tuşlar iyice kurulandıktan sonra klavyeye geri takılabilir.

İngiltere’de bulunan Surrey Üniversitesi’nden araştırmacıların yaptığı bir çalışmada, akıllı telefonların da çok sayıda bakteriyi barındırdığı belirlendi. Akıllı telefonlardaki yüksek kirlilik oranı, sahiplerinin sağlığını tehlikeye atacak düzeyde.