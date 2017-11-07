Biberon çürüğü basit önlemlerle engellenebilir!

1 YAŞINDAN itibaren gece uyku öncesi ya da uyku esnasında verilen süt, çürüğe neden oluyor. Biberon çürüğü olarak adlandırılan bu çürükler ağrı ile beraber kötü koku, çiğneme ve beslenme bozukluklarına yol açıyor.

Çok basit önlemlerle biberon çürüğünün önüne rahatlıkla geçilebileceğini ifade eden Ortodonti Uzmanı Dr. Ceylan Alioğlu Uludağ, ”Aileler çocuk tok karınla daha rahat uyur düşüncesi ile gece uyku öncesi ya da uyku esnasında bebeğe süt vermeyi tercih ediyor. Ancak 1 yaşından itibaren gece uykusu öncesi verilen süt, biberon çürüğü dediğimiz çürüklere neden oluyor. Bu çürükler zamanla çocukta ağrı, huzursuzluk, çiğneme ve beslenme bozuklukları ile beraber ağızda kötü kokuya ve uyku sorunlarına neden oluyor” dedi.



“EN BASİT ÖNLEM SÜTTEN SONRA SU İÇİRMEK”

Suyun en önemli ağız temizliği kaynağı olduğunu vurgulayan Uzman, çocuklarında süt dişi çürüğü olmaması için anne ve babalara şu önerilerde bulundu:



“Çocuğa süt içirildikten hemen sonra su içirilmesi çürüğü engelleyecek önemli faktörlerdendir. Öte yandan süt içirildikten sonra, temiz bir bez yardımı ile duru su ya da karbonatlı su kullanılarak çocuğun dişleri, damakları ve dilinin temizlenmesi ağız hijyeni açısından büyük önem teşkil etmektedir. Bu davranış sütün uykuda çocuğun dişleri üzerinde birikmesini engelleyeceği gibi çürük yapıcı bakteri oluşumunun da önüne geçecektir.”



SÜT DİŞLERİ SAĞLIKLIYSA, DAİMİ DİŞLER DE SAĞLIKLI OLUR

Sağlıklı dişler için ağız temizliğinin alışkanlık haline getirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ortodonti Uzmanı Uludağ, ”Biberon çürüğünün neden olduğu bakteriler sonucunda gelişebilecek enfeksiyonun uzun süre devam etmesi, süt dişlerinin altındaki daimi diş tomurcukları da zarar görebilir. Bu da ileride daimi dişlerde renk ve şekil bozukluğuna neden olabileceği gibi çocukta konuşma bozukluğuna da yol açabilir” ifadelerini kullandı.



ŞEKERLİ GIDALAR ÇÜRÜK OLUŞUMUNU ARTTIRIR

Hazır ve yumuşak gıdaların da diş çürüklerine zemin hazırladığına dikkat çeken Uludağ, özellikle şekerli gıdalara vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:



“Buna ağız ve dişlerin düzenli olarak temizlenmemesi de eklendiğinde çürük kaçınılmaz olur. Bunu önlemek için de en önemli kural, çocuğun dişlerinin ebeveyn gözetiminde küçük başlı yumuşak kıllı diş fırçası aracılığı ile düzenli olarak fırçalanmasıdır. Bu fırçalama işlemi 3 yaşına kadar diş macunsuz ya da doktorunuz tarafından önerilen diş macunu yardımı ile yapılabilir. Plak ve çürük oluşumunu önleyen bir diğer etken de ısırarak veya kopararak yenilebilecek gıdalardır. Annelerin burada yaptığı bir diğer hata da çocuğun ısırarak yiyebileceği gıdaları küçük parçalar halinde doğrayarak vermesidir. Isırarak yiyebilecekleri yaşlardan itibaren elma, havuç, salatalık gibi gıdaların ısırarak yenmesi mekanik temizleme etkisiyle çocuklarda plak gelişimi ve diş çürüğünü önleyecektir.”