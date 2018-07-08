BİBERİYE yağı nasıl yapılır sorusunun cevabı aslında çok basit. Saç bakımında, tırnak bakımında ve yemeklerde kullanılan biberiye yağına artık para vermenize gerek kalmayacak. Evde biberiye yağı yapmak istiyorsanız bunun için birçok farklı yöntem bulunmakta. Hemen hazırlamak istiyorsanız hem taze biberiyeden hem de kurutulmuş biberiyeden zeytinyağında hazırlanmış bir biberiye yağı hazırlayabilirsiniz.

Biberiye yağı nasıl yapılır?

Taze biberiye yapraklarından yapılan biberiye yağı tarifi:

- Taze biberiye üç veya dört dal

- İki bardak (475 ml) yağ (zeytinyağı, jojoba yağı veya tatlı badem yağı)

Nasıl yapılır?

1. Adım: Biberiye yapraklarını soğuk suyun altında iyice yıkayın. Üzerindeki kir ve döküntüleri gidermek için biberiye yağının iyice yıkanmış olmasına dikkat edin. Ardından biberiye yapraklarını sap kısımlarından ayırın.

2. Adım: Daha sonra küçük bir tencerenin içerisine yağ doldurun. Yağ koyarken ayçiçeği yağı kullanmamaya özen gösterin. Jojoba yağı tatlı badem yağı veya zeytinyağı kullanabilirsiniz. Ancak jojoba ve tatlı badem yağı kullanılacaksa biberiye yağını yemeklerde kullanmamanız gerekir. Yemeklerde kullanılacaksa biberiye yağı içerisine zeytinyağı eklemeniz gerektiğini unutmayın.

3. Adım: Hafif ısınmış yağın içerisine biberiye yapraklarını ilave edin. Biberiyeleri 5 dk yağda ısıttıktan sonra biraz bekletin ve iyice karıştırın.

4. Adım: Metal bir kevgir ile yağ oda sıcaklığına geldiğinde karışımı süzün. Yapraklarından ayrılan biberiye yağınız artık kullanıma hazır. Vakumlu bir kase içerisine yerleştirerek, ışık almayan serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz.

5. Adım: Ancak yağı kullanmadan önce soğutmanızda fayda var. Taze otlar ile aşılanmış yağlar, hafta içinde soğutulmalı ve kullanılmalıdır. Bu, yağın akmasına neden olabilecek zararlı bakterilerin gelişmesini engelleyecektir.

Kurutulmuş biberiye ile yapılan biberiye yağı tarifi:

Malzemeler

- Kurutulmuş biberiye bir büyük çorba kaşığı

- Yaklaşık iki fincan (475 ml) zeytinyağı

Büyük, derin bir tencereyi suyla doldurun ve ocağı orta-yüksek ısıya getirin. Su kaynamaya geldiğinde, konserve kavanozunu suya yerleştirmek için maşa kullanın. Kavanozu biberiye yağını tahrip edebilecek zararlı bakterileri öldürmek için on dakika kaynatın.

Kapağı kaynatmanıza gerek yok. Bunun yerine, kapağı sabun ve su ile yıkayarak havalandırın.

Kurutulmuş biberiyeyi kavanozuna koyun. Kurutulmuş biberiyeleri kavanozun içerisine yerleştirin. Bu yöntemde taze biberiye yaprakları kullanılması önerilmez. eğer yapılırsa yağın kirlenmesine ve zararlı bir yağ meydana gelmesine neden olabilirsiniz.

Biberiye üzerinde yağ dökün. Kavanozu zeytinyağı ile doldurun, üstte yaklaşık yarım inç (1.2 santimetre) boşluk bırakın. Tüm biberiyenin tamamen yağa batırıldığından emin olun. Gerekirse, kurutulmuş biberiyeyi yağa itmek için temiz bir kaşık kullanın.

Tülbenti sıkma işlemini temiz ellerle yapın.

Biberiye artık parçaları atın.

Biberiye yağının faydaları

Biberiye yağı geçmişten günümüze çeşitli alanlarda kullanılan yağlar arasında yer almaktadır. Kozmetik alandan, sağlık gibi birçok geniş alanda yelpazesi bulunan biberiye yağı, geçmişte halk arasında mucize yağ olarak adlandırılıyormuş.

Çeşitli amaçlarla kullanılan ve son derece değerli olan biberiye yağını sizler için araştırdık. İlk olarak biberiye yağının faydalarından bahsedeceğiz.

Baygınlık hissinde koklamak yetiyor

Bayılmalarda veya baygınlık geçiren kişilere biberiye yağı koklatmak son derece faydalı oluyor.

Şakaklara sürerseniz...

Biberiye yağını şakaklara sürmek ve günde birkaç defa koklamanın sigara isteğini azaltıcı etkisi bulunmaktadır.

Morlukları kısa sürede geçirir

Biberiye yağı düzenli olarak morluklara sürülürse tedavi edici etkisi bulunmaktadır.

Kabızlığı tedavi ediyor

Biberiye yağının alt karın bölgesine sürülmesinin kabızlığı giderici etkisi bulunmaktadır.

Baş ağrısı tedavisi

Biberiye yağı avuç içlerine sürülüp koklandığında baş ağrısını tedavi edici özelliği bulunmaktadır.

Selülit tedavisi

Duş sonrası, selülitli bölgeye düzenli olarak sürülen biberiye yağının selülit giderici etkisi olduğu söylenmektedir.

Saç dökülmesine iyi geliyor

Duş öncesi biberiye yağından bir iki damlayı acuç içinde ısıtıp, saç diplerine sürmenin saç dökülmesine iyi geldiği bilinmektedir.