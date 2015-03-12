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12 Mart Günlük Burç Yorumu

Beyninizin yaşlanmasını engelleyin

Prof. Dr. Tanrıdağ, “Düşünen, yeni şeyler öğrenen ve deneyen kişiler beyinlerine iyilik yaparlar" dedi

Beyninizin yaşlanmasını engelleyin

Prof. Dr. Tanrıdağ, “Düşünen, yeni şeyler öğrenen ve deneyen kişiler beyinlerine iyilik yaparlar" dedi

12 Mart 2015 Perşembe 11:50
Beyninizin yaşlanmasını engelleyin
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HER biyolojik yapı gibi beynin de yaşlandığını belirten nöroloji uzmanı Prof. Dr. Oğuz Tanrıdağ, bazı önleyici tedbirlerle yaşlanmanın hızının yavaşlatılabileceğini söyledi. Dünyada 65 ülkede mart ayının bir haftası beyin gücüne dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve kamuoyunu ‘beyni etkin kullanmak’ hakkında bilinçlendirmek amacıyla "beyin haftası" olarak kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi, NPİSTANBUL Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Oğuz Tanrıdağ, beyin sağlığı ve beyin yaşlanmasının yavaşlatılması için önemli önerilerde bulundu.
Beyin yaşlanması çok erken başlar
Her kişide beyin yaşlanmasının farklı olduğunun altını çizen Prof. Dr. Tanrıdağ, şunları söyledi: “Her biyolojik yapı ve organ gibi beyin de yaşlanır. Beynin yaşlanması bizim yaşlılık olarak kabul ettiğimiz yaşlardan çok önce başlar ve genetik mekanizmaların kontrolu altındadır. Bundan dolayı her kişide beyin yaşlanması farklıdır. İnsanların bir bölümünde biyolojik yaşlanma, beyin işlevlerine erken yansıdığı halde diğer bölümünde geç yansır. Beyin yaşlanmasına katkıda bulunan diğer unsurlar arasında yaşam tarzı, beslenme tarzı ve hastalıklar yer alır.
Yeni şeyler öğrenin ve deneyin
Beyin yaşlanmasının yavaşlatılması mümkün değildir. Ancak diğer faktörlere yönelik önleyici tedbirler yaşlanmanın hızını yavaşlatabilir. Beyin düşünme ve davranış organıdır. Bu nedenle kişinin bulunduğu ortam, ortam içindeki farklılıklar,yeni şeylerin öğrenilmesi ve denemesi önemlidir. Kişi yeni şeyler öğrenerek ve deneyerek beyninde pozitif bir güç oluşturabilir. Düşünen, yeni şeyler öğrenen ve deneyen kişiler beyinlerine iyilik yaparlar. Statüko, eski adetler ve fikirler ve eleştiri yokluğu beyin sağlığına iyi gelmez.
Akdeniz Diyeti önemli
Beyni genç tutan ve besleyen diye bir yiyecek kategorisi yoktur. Üstelik bu konuda kişileri yanlış yönlendiren bir piyasa vardır. Beslenmede damar hastalıklarına karşı tedbir alınması, örneğin Akdeniz Diyeti denilen sebze-meyve-beyaz et ağırlıklı diyet önemlidir.
Beyninizi dinlendirin
Beyin her koşulda 7/24 çalışan bir organdır. Sağlıklı ve normal uyku beyni dinlendiren en önemli etkendir. Bunun dışında müzik, yürüyüş, diğer sanat dallarıyla uğraşma beyni dinlendirir.”

Kaynak: Milliyet


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Son Güncelleme: 12.03.2015 10:52
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