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Beyin ödemi her yaş için risk!
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Beyin ödemi her yaş için risk!

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın rahatsızlığıyla gündeme gelen beyin ödemi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

Beyin ödemi her yaş için risk!

CHP eski Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın rahatsızlığıyla gündeme gelen beyin ödemi, ölümcül sonuçlar doğurabilecek ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor

19 Ekim 2017 Perşembe 17:47
Beyin ödemi her yaş için risk!
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BAŞ ağrısı, ani şiddetli bulantı kusma, nöbet geçirme, yüzde veya gözde kayma hatta bilinç kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkan beyin ödemi, en sık travma veya beynin kansız kalması sonucu oluşuyor. Bol sıvı tüketimi, düzenli check-up, kalp ve akciğer koruyucu egzersizler, düzenli spor beyin sağlığını koruyucu önlemler olarak dikkat çekiyor.
Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Akın Akakın, beyin ödeminin, beyinde kanama ya da zehirlenme sonrası toksik madde birikmesi veya kansız kalmasıyla ortaya çıkan tehlikeli bir reaksiyon olduğunu belirterek beyin ödeminin her yaşta görülebildiğini ifade etti. Akakın, “Genelde en sık nedeni travma veya kansız kalmış beyin dokusudur. Beyin ödemi altta yatan hastalığa bağlı olarak görülmektedir” dedi.
 
Beyin ödeminin tedavi edilebildiğini ifade eden Akakın, “Yoğun bakımda tam teşekküllü hastanelerde beyin ödemi takibi yapılmalıdır. Hastalara yüksek volümlü sıvı verilerek ödemin damar içine kaçması sağlanır. Bu tedavilerin dikkatli, titizlikle ve uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilmesi önemlidir” diye konuştu.
 
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN BUNLARA DİKKAT  
Beyin sağlığını korumanın yaşam kalitesini artırmakla yakından ilgili olduğunu belirten Uzman, beyin ödeminin ölümcül hasara kadar ulaşan ciddi sağlık sorunlarına neden olabildiğini vurgulayarak şöyle konuştu: 
 “Bol sıvı tüketimi, düzenli check-up, kalp ve akciğer koruyucu egzersizler, düzenli spor beynin beslenmesini ve böylece sağlığını korur. Beyin sağlığını korumak için tuzu azaltın, alkol, kahve ve kolayı azaltın. Bol meyve tüketin ve spor yapın.”  
Beyin ödeminin önceden teşhis edilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Doç. Akın Akakın,”Bu yüzden kendimize iyi bakmamız, sağlığımıza özen göstermemiz lazım. Özellikle 50 yaş ve sonrası daha dikkatli olmak lazım. Günümüzde gittikçe popüler olan beyin check-up’ı yaşam stilimizi değiştirmek ve riskleri azaltmak açısından zamanla önem kazanmaktadır” dedi. 

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CHPDeniz BaykalBeyin ödemiRisk
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