Beslenmede Yeni Kurallar!

DOĞDUĞUMUZ andan itibaren hayatımızın her anında gıdalar var. Hepimizin daima ilgisini çeken gıdalar hakkında merak edilen trendler günden güne değişmekte, bazı zamanlar akılları karıştırmakta. Gelin birlikte beslenmenin kurallarını sağlam temellere oturtalım, bilgilerimizi daima güncel tutalım.

Ekmeği Kes Trendi

Beslenmede ki en popüler trend olan ekmeği hayatımızdan çıkarma fikri ile başlayalım. Ekmek hayatımızda olmalı mı? Tamamen çıkarmak ne kadar doğru? Ekmek gerçekten zararlı mı? Birlikte göz atalım.

Ekmek ve türevleri yüzyıllardır sofra kültürümüzde eksik olmayan gıdalardan. Ekmek denince akla ilk olarak ekmek çeşitleri ile birlikte pilav ve makarna gelir. Oysa sağlıklı diye düşünerek kaşık kaşık yediğimiz yulaf ezmesinden tutun içimizi ısıtan çorbaya, kış akşamlarının vazgeçilmezi kestaneden tutun film keyfimizin eşlikçisi mısıra, leblebiye kadar ekmek yerine geçen gıdalar çok geniş yelpazeye sahip. Börek, poğaça, pizza, mantı gibi gıdaları unutmuyoruz tabi ki.

Evet beyaz ekmeğin vücudumuza faydası içeriğindeki bileşenlerin eksikliğinden dolayı daha az fakat tam buğday, çavdar, ekşi mayalı ekmeğin bir çok faydası var. Medikal anlamda bir rahatsızlığı olmayan kişilerin günlük yaşamda ekmeğe mutlaka yer vermesi gerekiyor.



Yapılan araştırmalara göre yeterli karbonhidrat kaynakları tüketen bireyler tüketmeyen kişilere göre hem daha sağlıklı sonuçlara sahip hem çok daha kolay hedefine ulaşıyor. Tabi bu noktada kişinin ihtiyacına uygun porsiyonların belirlenmesi oldukça önemli!

Gebelik döneminde bebeğin zeka gelişiminde oldukça büyük öneme sahip karbonhidrat kaynaklarını sebzelerden, meyvelerden, ekmek ve türevlerinden annenin medikal durumuna uygun çeşit ve porsiyonda düzenlemek biz diyetisyenlerin görevi…Geleceğimiz çocuklarımızın zeka puanının düşük olmaması için annenin gebelik dönemi boyunca yeterli ve dengeli beslenmesi ana kriterlerden. Genel tabloya göre yorum yapacak olursak atalarımızın beslenme alışkanlıkları, tükettikleri her bir lokma geleceğimiz hakkında söz sahibi. Böyle büyük sorumluluklarımız varken eksik beslenmek, yanlış bilgiler ışığında ilerlemek ne kadar doğru?