Besin alerjisi önerileri

HAZIMSIZLIK, şişkinlik ve gaz problemlerinin sık görülen sindirim sistemi rahatsızlıkları olduğunu aktaran Burcu Çabuk, bu sorunların doğal yöntemlerle önüne geçilebileceğini hatırlattı. Çabuk, "Sindirim problemi hemen hemen birçok insanın yaşadığı, yaşam kalitesini düşüren bir durumdur. Sindirim sorunu yaşayan insanların büyük bir bölümü, bu sorunu yanlış beslenmeden dolayı yaşıyor. Sindirim sistemi problemleri ilaçla çözüme kavuşturulsa da bazı insanlar kimyasal madde kullanmak istemiyor. İlaç kullanmak istemeyenler, bu problemi doğal yöntemlerle ve yiyeceklerle çözüme kavuşturabilir" diye konuştu.



'YOĞURT VE KEFİR YİYİN'

Pirinç, nane çayı, zencefilin sindirimi kolaylaştırdığını aktaran Burcu Çabuk, yağlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi. Yağlı yiyeceklerin sindirim sistemini ciddi ölçüde zorladığını, bu nedenle sebze tüketimine ağırlık verilmesi gerektiğini dile getiren Çabuk, “Yüksek oranda yağ içeren, kızarmış, işlenmiş ve dondurulmuş ürünlerden uzak durmak, sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmazdır. Dost bakteriler olarak tanımladığımız probiyotikler, sindirim sisteminin düzenlenmesine, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Probiyotik besinler dediğimizde ilk aklımıza gelen besin yoğurt ve kefirdir. Düzenli olarak yoğurt ve kefir tüketimi, sindirim sistemini düzene sokmaya önemli katkılar sağlar" ifadelerini kullandı.



'BESİNLERE KARŞI ALERJİNİZ OLABİLİR'

Burcu Çabuk, sindirim problemi yaşayan kişilerin, alerjen besinlere karşı dikkatli olması gerektiğini hatırlattı. “Sağlıklı bir sindirim sistemi için, alerjen besinlere karşı dikkatli olmak zorundayız. Gıdalara karşı hassasiyet olup olmadığını anlamak için mutlaka uzman bir hekimden yardım almak gerekiyor. Gıdalara karşı alerjen bir hassasiyet varsa, o gıdaları tükettiğinizde sindirim problemleri yaşayabilirsiniz" diyen Burcu Çabuk, bu konuda mutlaka uzman bir hekimden destek almanın gerekliliğine vurgu yaptı.



İÇTİĞİNİZ SUYUN KALİTESİNE DİKKAT

Burcu Çabuk, yeterli miktarda su içmemenin, birçok sağlık sorununu beraberinde getirdiğini söyledi. Düzenli su tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Çabuk, şöyle dedi:

“Su sağlıklı bir sindirim sistemi için olmazsa olmaz bir maddedir. Su tüketiminden uzak kişilerde sindirim sistemi hastalıklarının daha fazla meydana geldiğini duyuyoruz. Su içerken de suyun kalitesine önem vermek gerekiyor. Özellikle ambalajlanan suyun kaynağının kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan temizliği ve şişeleme için kullanılan malzemenin kalitesi, tüketiciye ulaşan suyun sağlık ve kalitesi açısından büyük önem taşımaktadır. Ambalajlama amacıyla kullanılan plastik damacana ve pet şişelerde yer alan çeşitli bileşenlerin, bu plastik ambalajların tekrar kullanımına bağlı olarak suya geçişi gıda sektöründe son yıllarda üzerine durulan ve tüketicinin dikkatini çeken konular arasında yer almaktadır. Kullanılan bu malzemelerin temizleme işleminden sonra tekrar kullanımı, maruz kalınan depolama sıcaklığı ve temizleme işleminde kullanılan kimyasal temizleyicilerin çeşidi ve miktarına bağlı olarak da ambalaj malzemesinden suya geçen bileşenlerin miktarları artabilmekte ve bu da çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Bu maddeler özellikle yüksek sıcaklıklarda ambalajlanan ürüne geçebilmektedir. Bu nedenle, ambalajlı su üreticilerinin ambalaj seçimi konusunda dikkat etmesi gereken noktalar konusunda eğitilmesi yararlı olacaktır."