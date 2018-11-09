BERA testi ALKÜ'de başladı

KULAK Burun Boğaz Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Caner Şahin, ileri tanı amaçlı kullanılan BERA testinin hizmete girmesiyle birlikte küçük yaştaki çocuklarda işitme kaybının daha erken teşhis edileceğini ve tedavisine erkenden başlanabileceğini söyledi. Şahin, "İleri merkezlerde, yapılabilen bu testle birlikte işitme testi uygulamalarını artık daha kapsamlı bir şekilde gerçekleştirebileceğiz. Günümüzde çocukluk çağında işitme kaybı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Küçük yaştaki çocuklarda işitme kaybı sonrasında konuşma problemleri de yaşanmaktadır. Bu durum bizlere bir kez daha erken teşhisin önemini göstermektedir. İleri tanı amaçlı kullanılan BERA testinin sağlık tesisimizde yapılabilecek olması hem biz hekimler için hem de hastalar için büyük bir önem taşımaktadır. İşitme sinirinin ve beyin sapı işitme yolunun fonksiyonunu ölçen bu test bizlere objektif bir sonuç vermektedir. Hastanın genel durumdan bağımsız, güvenilirliği yüksek, uyku halinde yapılan bir testtir. Özellikle bilinç seviyesi düşük alzheimer, multipl skleroz gibi rahatsızlıkları olan hastalarımız da bu testi güvenle kullanabileceğiz" dedi. Başhekim Vekili Uzman Dr. Nadir Aldemir ise bu cihazın bölge için önemine değindi. Aldemir, "Rotary Kulübü’nün katkılarıyla hastanemize kazandırılan bu cihaz kısa bir süre içerisinde kurulum aşamasında olacaktır. Hastalarımıza ocak ayından itibaren hizmet vermeyi planlamaktayız. Emeği geçen herkese ekibim ve meslektaşlarım adına teşekkür ederim" diye konuştu.