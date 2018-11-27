Belinde dışa doğru 7 santimlik fıtıkla dünyaya geldi

ANTALYA'DA Ramazan ve Fatma çiftinin bir ay önce dünyaya gelen 5 çocuğundan en küçüğü Aşir Berk bebek, halk arasında bel açıklığı diye bilinen bel anomaliliği ile dünyaya geldi. Doğum sonrası bebeklerinin bel kısmında bir şişlik olduğunu fark eden Çetin ailesi, ilerleyen sürede şişliğin büyüdüğünü fark edince Kepez Devlet Hastanesine geldi. Burada yapılan muayene sonucu, minik Aşir bebeğin omuriliğinde gelişmeyen kemiklerden dolayı, beyin sıvılarının kuyruk sokumunda nadir görülen bir fıtığa neden olduğu tespit edildi. Hemen ameliyata alınan Aşir Berk bebek, dünyaya gelir gelmez geçirdiği başarılı bir operasyon sonrası kuyruk sokumunda oluşan 7 santimlik fıtıktan kurtuldu.

Kepez Devlet Hastanesi Başhekimi Ramazan Gürkan, tüm cerrahi branşlarda hizmet verdiklerini aktararak, doğuştan anomalili bir bebeğe yapılan operasyonun başarıyla tamamlandığını söyledi. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Gürkan, "3 saat önce ameliyattan çıkmış olmasına rağmen beslenmesi tamamlandı ve gayet rahat bir şekilde uyuyor" dedi.

"Binde bir görülüyor"

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin Cerrahı Op. Dr. Süleyman Coşkun, ameliyat ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgiler paylaştı. Coşkun, Bel anomaliliği ile doğan Aşir Berk bebeğin yakalandığı hastalığın Türkiye’de binde bir görülen bir hastalık olduğunu kaydetti.

"Volümü oldukça yüksekti"

Omuriliğin gelişmesindeki gerilikten dolayı, beyinden gelen sıvının kuyruk kısmında bel kemikleri ve ek dokularda fıtıklaşmaya neden olduğunu belirten Coşkun, oluşan kitlenin oldukça büyük olduğundan bahsetti. Coşkun, "Volümü oldukça yüksekti. Belinde kitlesel bir görüntü vardı. En başta estetik olarak hem aileyi hem bizleri rahatsız eden bir durumdu. İkinci bir durumsa fıtığın patlama durumuydu. Böyle bir durumda hasta menenjit olabilirdi" dedi.

Aşir Berk’in sağlık durumunun oldukça iyi olduğunu kaydeden Coşkun, ilerleyen süreçte de bebeğin takip altında olacağını ifade etti.

Bebeklerinin ameliyat sonrası sağlığına kavuşmasıyla büyük mutluluk yaşayan baba Ramazan Çetin de, "Risklerinin olduğu söylendi ama sonuçta yapılması gereken bir ameliyattı. Allah’tan gelen bir şey. Durumu çok iyi çok şükür" sözlerini kullandı.