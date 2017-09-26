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Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız çözüm

Avrupa’da uzun zamandır çeşitli hastalıklarda kan yolu ile kullanılan ozonun bel ve boyun fıtıklarındaki iyileştirici etkisi gözlemlendi ve ozon uygulanan fıtıkların küçüldüğü tespit edildi

Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız çözüm

Avrupa’da uzun zamandır çeşitli hastalıklarda kan yolu ile kullanılan ozonun bel ve boyun fıtıklarındaki iyileştirici etkisi gözlemlendi ve ozon uygulanan fıtıkların küçüldüğü tespit edildi

26 Eylül 2017 Salı 11:05
Bel ve boyun fıtıklarında ameliyatsız çözüm
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FİZİK Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Bahadır, bel ve boyun fıtıklarında uygulanan ozon tedavisi hakkında ayrıntılı bilgi verdi.
Bahadır, tedavide iki yöntem uygulandığını dile getirirken, kliniklerde de uygulanabilen ikinci yöntemin daha başarılı olduğunu ifade ederek, “Birincisi ameliyathane şartlarında yapılan intradiskal uygulamadır. Bu yöntemde büyük iğnelerle skopi yardımı ile fıtıklaşan diskin merkezine ozon enjeksiyonu yapılmaktadır. Pahalı bir yöntem olup hasta radyasyon almaktadır. Az da olsa komplikasyon (istenmeyen etki-sinir yaralanması vs.) oluşturabilir. İkinci ozon uygulama metodu ise bizim de tercih ettiğimiz klinik muayenehane şartlarında ilgili fıtık bölgesinden paravertebral dediğimiz omurga kaslarının içine yapılan yöntemdir. Hastanın fıtık derecesine göre genelde 6-10 kez yapılan enjeksiyon gün aşırı uygulanır. Yapıldıktan sonra bir kaç dakika sürebilen tutukluk ağrı hissi dışında bir rahatsızlık vermez. Ozon ağrıyı hızlı bir şekilde azaltır ve devam eden enjeksiyonlarla hızlı bir iyileşme sağlar" dedi.

Yüzde 70-90 başarı oranı

Uygulanan yöntemin İntra-diskal ozon enjeksiyonu ile kıyaslandığında çok daha ekonomik olup yan etkisi yok denecek kadar az olduğunu belirten Prof. Dr. Bahadır, "Paravertebral ozon enjeksiyonunu yaklaşık 10 yıldır uygulamaktayız ve akut fıtıklarda yüzde 90, kronik fıtıklarda yüzde 70’lere ulaşan başarı oranlarımız vardır" ifadelerini kullandı.

"Bel fıtıklarında, boyna göre daha iyi sonuçlar veriyor"

Bel fıtığında geleneksel yöntemlerin vakaların ancak yarısında sonuç verdiğini vurgulayan Prof. Dr. Cengiz Bahadır, "Bu nedenle ozon enjeksiyonuna boyun fıtığına oranla çok daha sık başvuruyoruz. Ayrıca bel fıtığında ozonu boyna göre daha ağrısız ve daha yüksek dozda uygulayabiliyoruz. Boyun fıtığında durum biraz daha farklıdır çünkü fizik tedavi ve ilaç tedavileri bel fıtığına oranla daha başarılıdır. Ayrıca bele oranla biraz daha ağrılı bir enjeksiyon bölgesi olduğundan ozon enjeksiyonunu ancak standart yöntemlerle düzelmeyen boyun fıtığı hastalarında uygulamaktayız. Ozon enjeksiyonu tedavisinden en çok yarar görecek hastalar ani başlangıçlı, özellikle bacağa ve kola yayılan şiddetli ağrısı olan hastalarıdır. Kronik ve ameliyat olmuş hastalarda başarı oranları daha düşük olmakla beraber yinede tatmin edici sonuçlar almaktayız" şeklinde konuştu.
Ozon enjeksiyonunu fizik tedavi ile beraber uygulandığında başarı oranlarının daha da arttığının altını çizen Prof. Dr. Bahadır, sözlerini şöyle tamamladı: "Kliniğimizde bel yada boyun fıtığı nedeni ile ameliyat kararı alınmış yüzlerce hasta ozon enjeksiyonu ile cerrahisiz başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir. Ozon tedavisi, yan etkisinin yok denecek kadar az olması ve son derece hızlı etki göstermesi nedeniyle özellikle tecrübeli ellerde bel ve boyun fıtığı tedavisinde cerrahi ve diğer tedavilere önemli bir alternatif olmuştur".

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AvrupaBelBoyunFıtıkAmeliyatsızKan Yolu
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