Bebekli ailelere uzmanından tatil tavsiyeleri

BAYRAM zamanında bebekleri ile tatile çıkmayı düşünen ailelere tavsiyeler veren Uzman Klinik Psikolog Dila Özçelik, havuz yerine denizin tercih edilmesinin ve bebekli aileleri düşünerek tasarlanmış otellerin seçilmesinin önem taşıdığını ifade etti. Ulaşım konusunda araba veya uçağın bebeği etkilemeyeceğini, ancak yolculuk esnasında bebeğin konforunun sağlanmasının önemli olduğunu vurguladı.

HAVUZLARDAKİ STERİLİZASYON YETERSİZ OLABİLİR

Ailelerin bebekleri deniz ya da havuza sokmanın riskli olup olmadığını merak ettiklerini belirten Uzman Klinik Psikolog Özçelik, deniz veya havuza sokarken öncelikle bebeğin başını dik tutabileceği gelişim seviyesinde olması gerektiğine dikkat çekti. Özçelik, “Havuzlardaki sterilizasyon işlemleri zaman zaman yetersiz olabiliyor. Bu noktada bebeğin sağlığı açısından daha hijyenik olması adına deniz tercih edilebilir. Bunun yanı sıra, bebeğin havuz suyunu yutmamasına dikkat etmek gereklidir” dedi.

TAŞLIK DEĞİL KUMLUK PLAJ

Bebeğin plajda oynayabilmesi ve daha rahat hareket edilebilmesi için plaj yapısının kumluk alandan oluşması gerektiğini vurgulayan Özçelik, “Hem havuz hem deniz için dikkat edilmesi gereken bir başka husus suyun sıcaklığı. Bebeklerin ortama 30 derece sıcaklıktaki bir suda yüzdürülmesi, onların vücut sıcaklıklarını koruyabilmeleri adına önemli. Ayrıca 30 dakikadan fazla suyun içerisinde kalmamaları altı çizilmesi gereken bir diğer faktör olarak öne çıkıyor” diye konuştu.

Bebeklerin güneş ışınlarının zararlarından korunmak için 12.00-17.00 saatleri arasında güneşe çıkmamaları ve toplamda 15-20 dakikadan uzun bir süre güneş ışınlarına maruz kalmamaları gerektiğini belirten Özçelik, bebek cildini doğru nemlendiricilerle beslemenin de ayrıca önem taşıdığını vurguladı.

YER VE TESİS SEÇİMİ ÖNEM TAŞIYOR

Bebekli tatillerde tatil rotasını doğru seçmenin tatil günlerini keyifli değerlendirebilmek adına çok önemli olduğunu belirten Özçelik, rahat ulaşım sağlanan bölgelerin seçilmesinin ilk koşullardan biri olduğunu ifade etti. Dila Özçelik, tatil için seçilecek lokasyonun çocuğun genel hareket alanını etkilemeyecek imkanlara sahip olmasının dikkat edilmesi gereken bir başka kriter olduğunu belirtti. Özçelik, “Ülkemizde yaz aylarında ciddi bir sıcaklık artışı görüyoruz, bu noktada bebeklerin genel düzenini çok etkilememesi adına, rotaların bol güneş alan ancak aynı zamanda ferah olan yerlerin tercih edilmesi de önem taşıyor” dedi.

Özçelik, bebekli ailelerin konaklama tesisi seçerken dikkat etmeleri gereken noktaları da şöyle anlattı:

“En öncelikli nokta, tesisin hijyen anlayışı. Bebeğin özgürce hareket edebilmesini desteklemek adına hijyene dikkat etmek gerekiyor. Tesiste, oyun parkı, bebek havuzu gibi bebeklere uygun alanların olması ailelerin avantajı haline dönüşebilecek bir başka detay. Ayrıca otelin, bebeklere özel alternatif yiyeceklerin yer aldığı bir bebek büfesi ve bebek bakıcısı gibi imkanlara sahip olması da ailelerin tercih sebebi olabilir.”

ULAŞIM ARACINDA BEBEĞİN KONFORU ÖN PLANA ÇIKIYOR

Ulaşım konusuna da değinerek “Gerek havayolu gerek karayolu olsun, ailelerin ilk olarak dikkat etmesi gereken nokta bebeklerin fiziki şartlarının iyi olması” diyen Özçelik, “Araba yolculuğunda ortalama saatte bir mola verilmesi, çocuğun konforu için önemli. Bununla birlikte arabada mutlaka bebeğe uygun bir araba koltuğunun, camlarda gölgeliklerin ve bebeğin ihtiyaçlarını fazlaca karşılayacak kadar yiyecek ve içecek bulundurulması gerekir. Uçak yolculukları için ise ilk olarak dikkat edilmesi gereken nokta, bebeklerin basınç değişiminden en az seviyede etkilenmesi için iniş ve kalkışlarda emzirilmesi. Ayrıca bazı havayolu firmaları bebekli aileleri, kendilerinin temin ettikleri bir bebek yatağının sığabileceği sıralara alıyorlar, bu da uçakla yapılan yolculukları rahatlatan bir diğer detay” ifadelerini kullandı.