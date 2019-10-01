Bebeklerin koruyucu aşısı anne sütü

ANNE sütü yenidoğan bebeklerin büyüme, gelişmesi için gerekli tüm gereksinimlerini içeren en doğal, taze ve hijyenik besin olarak biliniyor. Bebeklerin ilk aşısı olan anne sütü, sağlığa olan katkılarının yanında bebekle anne arasında özel bir sevgi bağı kurulmasını sağlıyor. Bu sayede emziren annelerde doğum sonrası depresyon daha az görülüyor ya da daha kısa sürüyor. Memorial Antalya Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Eser Akkuş, 1-7 Ekim Emzirme Haftası olduğunu söyledi.

ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Anne sütü ile beslenmenin çocukluk çağı kanser riskini yüzde 25 oranında azalttığını belirten Dr. Akkuş, "Anne sütü ile beslenme süresi arttıkça kanser riskini de orantılı olarak azalma göstermektedir. Anne sütünde bulunan Alfa-laktalbumin, normalde hamileliğin son zamanlarında ve annenin süt verme döneminde üretilen bir proteindir. Oleik asit ya da Omega-9 adı verilen yağ asidinin tek başına kan basıncını düşürücü etkisi vardır. Son yıllarda yapılan çalışmalarda Alfa-laktalbuminin oleik asit ile bir araya gelmesi sonucunda 'hamlet' adı verilen yeni bir proteinin oluştuğu tespit edilmiştir. Bu kompleks yapının yaklaşık 40 farklı tipte tümör hücresine karşı savaş açarak öldürebildiği ve sağlıklı hücreleri ayırt edebilme yeteneğinin olduğu tespit edilmiştir" dedi.

MEME KANSERİNE YAKALANMA RİSKİ DÜŞÜYOR

Dr. Eser Akkuş, anne sütüyle beslenen kız çocuklarının erişkin yaşlarda meme kanserine yakalanma risklerinin nispeten daha düşük olduğunu söyledi. Aynı zamanda emziren annelerde de meme, rahim ve yumurtalık kanserine yakalanma oranının daha düşük olduğunu anlatan Dr. Akkuş, "Yakın zamanda keşfedilen'Alpha1H' adı verilen kimyasal madde, laktoz üreten, süte akışkan özellik veren ve anne sütünde bebeklerin gelişmesi için gerekli olan besleyici süt şekeri olarak bilinmektedir. Araştırmacılar başka biçimlerde de oluşabilen bu maddenin kanser tümörlerini iyileştirebileceğini belirtmiştir" diye konuştu.

'ANNE SÜTÜ IQ'YU YÜKSELTİYOR'

Dr. Akkuş, anne sütü ile beslenme ileri yaşlarda obezite riskini yüzde 24 azalttığını vurguladı. Ayrıca anne sütü ile beslenen bebeklerin ortalama I.Q. seviyelerinin ve okul başarılarının diğer bebeklere göre daha yüksek olduğunu anlatan Dr. Akkuş, "Bunun yanı sıra anne sütü ile beslenen bebeklerin görme gelişimi daha hızlı olup motor beceriler daha erken dönemde kazanılmaktadır. Duygusal, davranışsal, konuşma sorunları ve erişkin yaşlarda nörolojik sorunlar daha az görülmektedir" diye konuştu.Dr. Eser Akkuş, anne sütünün içeriğindeki özel enzimler ve bazı proteinler sayesinde birçok zararlı mikroorganizmayı öldürdüğünü, bu sayede bebeği ciddi solunum yolu ve mide bağırsak enfeksiyonlarına karşı koruduğunu söyledi. Dr. Akkuş, anne sütünün bebeklerin ilk altı ay boyunca tüm gereksinimlerini karşılayabilen canlı bir sıvı olduğunu, emzirmenin en az iki yaşın sonuna kadar sürdürülmesi gerektiğini söyledi.