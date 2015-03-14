Bebeklerin fotoğrafını çekerken dikkat

ÖZELLİKLE bebeklerde doğumdan hemen sonra veya çeşitli temaslar sonucunda konjonktivit oluşabileceğini söyleyen Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, “Bu tehlike doğum sonrasında bebeklerin gözlerine damlatılan özel damlalarla engellenmektedir. Fakat konjonktivit dışında da bebeklerin göz sağlığını bozan birçok durum oluşabilmektedir” dedi.

Bebeklerin doğduktan sonra ilk 3 ay boyunca göz retinaları tam olarak olgunlaşmadığı için yüksek flaş ışıklarının gözlerine ciddi zararlar verdiğini bu nedenle bebeklerin fotoğrafını flaşla çekmemek gerektiğini belirten Karaarslan, göze limon damlatmanın da yanlış bir uygulama olduğunu ifade etti. Karaarslan, limonda bulunan asitlerin bebek gözlerine zarar verdiğini kaydetti.

Çapaklanma engellenmeli

Bebeklerin gözündeki çapaklanmanın ilk günler için normal sayılabileceğini ancak sonraki çapaklanmalara dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Op. Dr. Cüneyt Karaarslan, “Bebeklerde çapaklanma her annenin karşılaştığı sıradan bir durumdur. Doğum sonrası koruyucu göz damlası kullanıldığı için ilk çapaklanma doğumdan bir gün sonra görülebilmektedir. Fakat doğumdan 3-4 gün sonra görülen çapaklanma genellikle bir bakteriyel enfeksiyon neticesinde oluşabildiği için bir doktora görünerek tedaviye başlanması gerekmektedir. Bebeklerin gözlerinde 1 yaşına kadar çeşitli aralıklarla çapaklanmalar görülebilir bu durumda bebeğin gözünü kaşıyarak zarar vermemesi için bebek eldiveni kullanılmalı ve tırnakları kısa tutulmalıdır. Ayrıca çapaklanmayı temizlemek için ılık suyla göz kapaklarını silmeli ve bebek gözlerinde enfeksiyon olan kişilerden uzak tutulmalıdır” şeklinde konuştu.

Düzenli muayene şart

Bebeklerin ilk göz muayenesinin 6. aydan itibaren yapılmaya başlanması gerektiğini belirten Karaarslan şunları söyledi:

“Göz muayenesi sırasında gözlerdeki kaymalar, tembellikler ve gözün iç tabakalarında oluşan rahatsızlıklar tespit ve tedavi edilebilmektedir. Birinci aydan itibaren bebeklerin gözlerinde geçmeyen akıntı ve sulanmalar görülebilmektedir. Bu durum gözyaşı tıkanıklığının belirtisidir. 1 yaşa kadar bu tıkanıklık devam etse de 1 yaşından sonra bu sorun tamamen ortadan kalkmaktadır. Bu süre içinde göz doktorunuzun gösterdiği şekilde bebeğinizin gözyaşı kanalına masaj yapmalı ve tıkanıklığı engelleyen damlalar kullanılmalıdır.”

Kızarıklık oluşumu