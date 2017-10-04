Bebekler de ilk göz muayenesine dikkat

GÖZ Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, “Bebeğimiz doğdu. Güzeller güzeli melek. Hiç bir hastalığı yakıştıramayız biz ona. Aşılarını yaptırırız çocuk doktoru kontrolünü olur, kalça çıkığı muayenesi olur, işitme testi olur. Peki görme muayenesi? Yapılmaz” dedi.

Bebeklerin görmediklerinde daha huzursuz ya da daha tepkisiz olabildiklerini ifade eden Op.Dr. Atabay, “Dışardan bakıldığında her şey normal gözükebilir. Ancak mutlaka bir Göz Doktoru tarafından muayene edilmelidir. İlk muayenenin ilk 6 ay içinde yapılması oldukça önemlidir. Hiçbir hastalığı yakıştıramadığımız bebeklerimizde yetişkinlerde görülen pek çok hastalık olabilmektedir. Katarakt ve glokom hastalıkları bunlardan sadece bir kaçıdır” diye konuştu.

“Erken tanı hayat kurtarır”

Erken göz hastalıkları tanısının ve tedavisinin yeni renkli bir hayatın kapılarını açtığını kaydeden Op.Dr. Atabay, “Yeni doğan bebeğinizi hiç bir problem olmasa dahi ilk 6 ay içinde bir kez göz hastalıkları muayenesine götürmenizi ısrarla tavsiye etmekteyiz. Görmeyen göz öğrenemez ve tembel kalır. Erken dönemde tanısını koyduğumuz ve tedavi ettiğimiz pek çok bebeğimiz şimdi görebiliyor. Bebekler görmediklerini anlatamaz, dışarıdan bakınca herhangi sorun gözükmeyebilir.

Artık gelişmiş cihazlar sayesinde 1 aylık bebekte bile çok kolay şekilde astigmatizma varlığını, minimal kayma varlığını dahi tesbit edebilmekteyiz. Üstelik ona dokunmadan, korkutmadan, damlasız bir şekilde, üstelik o muayene esnasında eğlenirken biz bunu yapıyoruz. İlk 6 ayda ilk göz muayenesini olan bebeğimize 9 yaşına kadar yılda bir göz muayenesi önermekteyiz. Yıllık kontrol yaptıramayan ailelerimize 2. muayenelerini 2,5 yaş civarında ve 3. muayenelerini ise okul öncesi 5 yaş civarlarında önermekteyiz” ifadelerini kullandı.

Bebekler de göz kaymasının çok önemli bir durum olduğunu vurgulayan Op.Dr. Atabay, “Genelde görmeyen göz kayar. Bir gözün görmesinde özellikle erken çocukluk döneminde bozulma meydana gelirse genelde o gözde kayma oluşur. Bu durum bazen aileleri uyarması ve erken tedavi olanağı konusunda uyarıcı ve faydalı olabilmektedir. Özellikle bebeklik döneminde göz kaymasına neden olabileceklerin başında yüksek hipermetropi gelmektedir. Ve iki gözü birlikte odaklamayı başaramayan gözde kayma gelişir. Bu durum göz tembelliği ile neticelenir. Bazen kayma bir gözde olurken, bazı durumlarda her iki gözde de olabilmektedir. Genelde daha iyi gören göz tercih edilendir. Yeni doğan kataraktları kayma oluşturmadan önce genelde verdiği beyaz refle sayesinde tanınabilir ancak tanı konulmadığında ileri dönemlerde kayma nedeni olabilmektedir. Bir diğer konu göz arkası problemleridir. Bunlar içinde göz tümörleri önemli bir yer işgal etmektedir. Çocuklardaki göz tümörleri hızlı başlangıçlı olabilmekte ve gözde beyaz refleye neden olmaktadır. Özelikle fotoğraf çekimlerinde karşılaşılan göz bebeğindeki kırmızı refle normal iken, beyaz refle görülmesi anormal bir durum olarak kabul edilmektedir” açıklamalarında bulundu.

Op.Dr. Atabay, “Bebeklerde kayma tedavilerinde ilk yapılacak olan sebebin tespitidir. Öncelikle sebebi ortadan kaldırdığımızda sorun düzelebilmektedir ancak bebeklerde bu durum sıkıntılı bir sürece de neden olabilmektedir. İlk 9 yaşa kadar göz hastalıkları açısından çocuğa yapılan yatırım çok önemlidir. Bu dönemde tedavi edilemeyen pek çok hastalık daha ileri yaşlarda tedavi edilemezken, işlevsel yetersizliklere neden olabilmektedir” şeklinde konuştu.