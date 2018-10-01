Bebek emzirmede ilk yarım saatin önemi

BEBEĞİN sağlıklı büyümesi için doğumdan itibaren ilk 6 ay en önemli besin kaynağı olan anne sütü, bebek için hayati önem taşıyor. İçeriğindeki zengin besin maddeleri sayesinde bebeğin ihtiyaç duyabileceği her şeyi bünyesinde barındıran anne sütünün bebeğe emzirilerek verilmesinin önemine değinen Memorial Antalya Hastanesi'nden Yenidoğan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aşkın Güra, doğumun hemen ardından bebeğin emzirilerek anne sütü ve memeyle tanışmasının sağlandığını söyledi.

'İLK YARIM SAAT ÇOK ÖNEMLİ'

1-7 Ekim Dünya Emzirme Haftası'nda anne adaylarına doğum sonrası bebek emzirmesiyle ilgili önemli bilgiler veren Dr. Güra, anne adaylarının gebeliklerini öğrendikleri andan itibaren bebek odasının renginden kapı süsüne, bebeğin cinsiyetinden bebek şekerine kadar her şeyi düşündüklerini, ancak bebek emzirmenin önemini çok düşünmediklerini söyledi. Doğumun ardından ilk yarım saat içerisinde bebeğin hemen emzirilmesi gerektiğini kaydeden Dr. Güra, “Kadıncağız kendi ağrıları, telaşla meşgul olduğu için o emzirmeyi tetikleyecek konsantrasyon ve istek ne yazık ki oluşmuyor. Emzirme başarısızlığının en önemli nedeni de budur. Etrafında birçok insan var, gelenler gidenler, 'Kapı süsü güzel olmamış' gibi birçok şeyle uğraşmaktan emzirme geri plana atılabiliyor" dedi.

Anne adaylarının hamilelik kurslarında emzirmeyi de öğrenme alıştırması yapmasının önemine dikkati çeken Dr. Güra, emzirmeyle ilgili annelerin ilk hafta sorun yaşadıklarını, daha sonra alıştıklarını söyledi.

'SUYUN DAMLASINA DAHİ İHTİYAÇ YOK'

Doğumun ardından ilk 6 ay anne sütünün bebeğin tüm ihtiyacını karşıladığını kaydeden Dr. Aşkın Güra, “Suyun damlasına dahi bebeğin ihtiyacı yok. Çölde araştırma yapılmış ve bebeğin anne sütüyle beslendiği süre boyunca suya hiç ihtiyacı olmadığı tespit edilmiştir. ilk 6 ay anne sütü verelim" dedi.

Bazı annelerin sütlerini sağıp ölçtüklerinde az olduğu algısına kapıldığını da anlatan Dr. Güra, ilk başlarda bir bebeğin midesinin kiraz boyutlarında olduğunu ve az miktardaki sütün de yeterli olduğunu söyledi.