Bazı göz renkleri insanların depresyon riskini artırıyor!

GÜNEY Galler ve Kıbrıs'ta, yaş ortalaması 24 olan yaklaşık 200 kişinin katıldığı çalışmada açık renkli ya da mavi gözleri olan kişilerin ruh halleri, kilo, iştah ya da uyku düzenlerinde mevsimsel değişikliklerin daha az görüldüğü saptandı.

AÇIK RENKLİ GÖZLERİ OLANLAR DAHA AZ MELATONİN SALGILIYOR

Bilim insanlarına göre göz renginin bazı insanları depresyona veya ruh halindeki değişikliklere daha duyarlı hale getirmesinin nedeni, gözlerinin işleyebileceği ışık miktarıyla ilgili olabilir. Buna göre daha az pigmentli gözler, örneğin mavi ya da ela göz bebekleri, ışığa karşı daha duyarlılar ve retina hücrelerinin görüntü alıp işlemesi için ışığı çok fazla absorbe etmeye ihtiyaç duymuyorlar. Bu durum açık renkli gözlere sahip insanların sonbahar ve kış aylarında daha az melatonin salgılamaları anlamına geliyor. Melatonin vücut tarafından üretilen ve uykuya geçmeye yardımcı olan bir hormon. Ancak fazla melatonin salgılanması, insanların kendilerini uyuşuk ya da depresif hissetmelerine yol açıyor.

MAVİ GÖZ RENGİ DEPRESYON KARŞITI ADAPTASYONLA YAYILMIŞ OLABİLİR

Mavi göz renginin ekvatordan uzak yaşayan topluluklarda daha sık görüldüğüne de dikkat çeken bilim insanları, bu durumun yıl boyunca günlerin daha kısa olduğu popülasyonlarda ortaya çıkan, mevsimsel depresyon karşıtı bir adaptasyon olabileceğini öne sürüyorlar. Araştırmacılar göz renginin bir kişinin mevsimsel depresyon geliştirip geliştirmeyeceğini belirleyen tek faktör olmadığına dikkat çekiyorlar. Güneşli havalarda yürüyüş yapmak için dışarı çıkmanın, iç mekanlarda uzun süre vakit geçirmemenin, evde doğru ve yeterli aydınlatma kullanmanın mevsimsel duygu bozukluklarına karşı etkili olabileceği belirtiliyor.