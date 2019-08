Bayramda mide alarm veriyor

MİDE, besinlerin belli bir süre tutulduğu ve gıdaların ayrıştırılarak sindirimin kolayca gerçekleşmesine yardımcı olan organdır. Diyaframın altında, karın boşluğunun üst sol bölgesinde bulunan mide, oldukça karışık ve birden fazla kimyasal reaksiyonla desteklenen çalışma sistemine sahiptir. Dolayısıyla birçok farklı nedene bağlı olarak mide ağrıları gelişebilir. Özellikle de pişirme yöntemi olarak haşlama ya da ızgara tercih edilmeyen kırmızı et tüketiminin fazla olduğu durumlarda, şiddetli mide ağrıları yaşanabiliyor. Bu durumda yapılması gereken en önemli nokta, belli ölçüde ve doğru yöntemlerle pişmiş kurban eti yemektir.



Tüketilen fazla et;



• Tansiyon problemleri,

• Şişkinlik,

• Şeker hastalığı,

• Kalp-damar hastalıkları

• Sindirim sistemi rahatsızlıklarına (mide yanması, reflü, gaz problemleri vb.) neden oluyor.



Bilinçsiz et tüketimi hasta ediyor



Kurban bayramında tüketilen etin çok fazla taze olması, hem pişirmeyi hem de sindirimi zorlaştırıyor. Bu durum hazımsızlıktan mide ağrılarına birçok problemi beraberinde getiriyor. Özellikle hiç bekletilmeden pişirilen etler, ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Kırmızı et her ne kadar protein, demir ve B12 vitamini açısından değerli bir besin kaynağı olsa da aşırı tüketiminde kanda kolesterolün ve ürik asidin artmasına yol açabiliyor. Kanda bu maddelerin artışı, kalp hastalıkları ile gut hastalığının ilk habercileri arasında bulunuyor. Bunun önüne geçme için bilinçsiz et tüketiminin önüne geçilmesi gerekiyor.





Diyabet ve kalp hastaları ekstra özen göstermeli



Et söz konusu olduğunda en büyük problemlerin başında sindirim geliyor. Çocuk ve yaşlıların sindirim sistemleri çok hassas olduğundan bu durumdan en çok bu grup etkileniyor. Aynı zamanda gebeler, diyabet ve kalp hastaları ve yüksek tansiyon problemi çekenler gut, reflü, gastrit ve ülser gibi sindirim sistemi sorunu yaşamamaları için çok dikkatli olmaları gerekiyor.



Eti sağlıklı yiyeceklerle tüketin



Etin yanında pilav, makarna gibi yiyecekler tüketilmemeli bunun yerine sebze tercih edilmeli. Çünkü sebzeler, etlerde bulunan vitamin ve minerallerin emilimini kolaylaştıracağı için et, sebzelerle birlikte pişirilmelidir. Bunun yanı sıra çiğ sebzelerde sindirimi kolaylaştıracağından yanında bol bol salata yenilebilir. Bir diğer et yeme kuralı ise etten sonra şerbetli tatlı yememektir. Bu durum kan şekerinin çok hızlı yükselmesine yol açabilir. Bu sorunu minimize etmek içinse et yendikten en az 2 saat sonra tatlı yenmesi gerekir.



Tüm bunların yanı sıra;



• Bol bol su tüketilmeli,

• Yağlı yiyeceklerden kaçınılmalı,

• Ara öğünler atlanmamalı,

• Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli,

• İç ve kuyruk yağından uzak durulmalı,

• Çay ve kahve tüketimine sınırlama getirilmeli,

• Diyabet veya kalp hastaları özel diyet programını kesinlikle bozmamalı.