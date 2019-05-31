Bayramda beslenmeye dikkat

RAMAZAN ayının bitimiyle birlikte 1 aydır dinlenen mideye bir anda yüklenilmesinden dolayı bazı mide rahatsızlıkları yaşanabileceğinin altını çizen Uzman Diyetisyen Duygu Yıldırım Sezer "Ramazan ayı süresince oruç tutan bireylerin öğün sayısı ve beslenme düzeninde değişiklikler görülmektedir. Orucun bitmesi ile bayramda normal beslenme düzenine geçiş olmaktadır. Bu nedenle bazı bireyler psikolojik olarak daha fazla yemek yeme eğilimi gösterebilmektedir. Bu tarzda beslenenlerde artmış insülin konsantrasyonu, taşikardi ve ani kalp ölümü gibi durumlar daha sık görülmektedir. Böyle davranan bireyler Bazı bireylerin büyük miktarlarda besinleri tüketmeleri vücut dengesinde değişikliklere (hormonların ve enzimlerin salgısında) ve yüksek insülin salgılanmasına neden olmaktadır. Ramazan ayı sırasında yılın diğer zamanlarına kıyasla diyet kalıplarında büyük değişmeler olmaktadır. Ramazan Bayramı’nda en yaygın uygulama büyük miktarlarda karbonhidratlar ve yağdan zengin besinlerin büyük miktarlarda tüketilmesidir ki bundan sakınılmalıdır. Besinlerin ılımlı miktarlarda tüketilmesine dikkat edilmelidir. Ramazan’dan sonra da öğünler dengeli olmalıdır. Sağlıklı ve dengeli beslenme besinlerin çeşitliğine dayanmaktadır. Günlük gereksinim duyulan enerji ve besin ögelerinin besinlerle vücuda alınması gerekmektedir. Besin gruplarından sağlıklı seçimler, besinlerin renk çeşitliliği, yapısal özellikleri, bireyin sağlık ve hastalık durumu, yaş ve cinsiyet, fiziksel aktivite ve fizyolojik (gebe ve emziklilik ) durumlarına, besinlerin posa, yağ, tuz ve eklenmiş şeker içerikleri dikkate alınarak yapılmalıdır. Ramazan ayı ve oruç aynı zamanda bireyler açısından kendini düzenleme, kendini arındırma ve eğitme ayıdır. Ramazan sonunda bu beklentilerin sağlanması umulmaktadır. Ayrıca Ramazan yıl boyunca beslenme ve yaşam tarzı değişikliklerinin gerçekleştirilmesi için de ideal bir ortamdır. Bu ay boyunca kazanılan disiplinin, sağlık açısından yararları kalıcı olmalı, desteklenmelidir Bu ayda kazanılan disiplin aynı zamanda bütün yaşam tarzında, sağlık ve ağırlık denetiminde değişmeleri kontrol etmek için de yıl boyunca fırsat olarak kullanılabilir" diye konuştu. (Haber Merkezi)

