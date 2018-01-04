Başkan Akdağ ALKÜ'yü ziyaret etti

HASTALARIN hizmetine açılan yeni binada bir takım incelemelerde bulunan Op. Dr. Mehmet Akdağ’a, Başhekim Yardımcısı Ali Gök, Zeynep Bozkurt, İdari ve Mali İşler Müdürü Selbinaz Dere Bağışlar, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Muhammet Karaman eşlik etti. Akdağ hizmete açılan Uyku Bozuklukları Merkezi'ni de yerinde inceledi ve hastane yönetiminden konuyla ilgili bilgi aldı. Başkan Akdağ, daha sonra hastanenin yataklı servis bölümlerini, acil servis bölümünü, ayakta muayene olan hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Hastalara "Geçmiş olsun" dileklerinde bulunan Akdağ, sağlık çalışanlarına da iyi mesailer diledi.

