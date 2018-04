Başarısız tüp bebek uygulamalarında anne adaylarına uyarı!

KONUYLA ilgili açıklamalarda bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hasan Tahsin Sanisoğlu, başarısız olan tüp bebek uygulamalarında anne adaylarının takip eden 120 güne dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaptı. Sanisoğlu “Bu süreçte, hastalarımızın beslenmelerini düzenleyerek ve antioksidan etkisi olan ilaçlar kullanarak olumlu sonuç alabiliyoruz” dedi.

Kısırlığın belirtilenin aksine yüzde 15’in üzerinde olduğunu savunan Sanisoğlu, “Amerikan Üreme Sağlığı Derneği’nin yaptığı uyarıya göre, eğer bu artış eğilimi devam ederse 2050 yılında her bebek yardımcı üreme yöntemleri ile (yumurtama, aşılama ve tüp bebek) doğacaktır öngörüsünde bulunuyor” diye konuştu.



Dr. Sanisoğlu, artışta en önemli etkenin; günümüz yaşam şartlarının ve beslenme şeklinin tüm vücut hücrelerinde ve özellikle üreme hücrelerinde oluşturmuş olduğu olumsuz etkiler olduğunu kaydetti.



İnsanların artık daha az hareket ettiğini, içeriğinde zararlı olabilecek hazır ve dondurulmuş gıdalar tükettiğini ifade eden Dr. Sanisoğlu, “Bu tür beslenme insan vücudundaki tüm hücrelerde ve özellikle üreme hücrelerinde olumsuz etkiler oluşturuyor; oksidatif stres diye tanımlanan, hücre metabolizması sonucu açığa çıkan ve hücrenin tüm moleküllerine, hatta gen ve kromozomlarına zararlı etki gösteren serbest oksijen radikallerinin oluşumuna yol açıyor. Bunun sonucunda üreme hücrelerinin fonksiyonları bozuluyor. Spermin ve yumurtanın yeterli düzeyde üretimi ve döllenme kapasitesi azaltıyor. Bunun sonucunda da doğurganlık potansiyeli azalıyor. Ayrıca aşırı yüksek ısı karşısında pişirilmiş yiyeceklerin fazla tüketilmesi sonucunda da vücutta zararlı metabolitler ve bunun sonucunda hücre zararı oluşmaktadır” şeklinde konuştu.



Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere öneriler



Kısırlık sorunu yaşayan çiftlere önerilerden bulunan Dr. Sanisoğlu, şunları söyledi:

“Şekerli (hamur işleri, makarna pilav ve tatlı) yağlı ve proteinden (et ürünleri; sucuk, salam vb.) zengin beslenmemeleri; fastfood ve hazır besinlerden uzak durmaları, kebap döner ve ızgara gibi hem proteinden zengin hem de yüksek ateşe maruz kalmış besinleri mümkün oldukça az tüketmeleri, klasik Türk mutfağı beslenme düzenine geri dönmeleri, bol sebze ve meyve tüketmelerini önermekteyiz. Özellikle güçlü antioxidan içerikleri olan C vitamin ve Likopen den zengin meyve ve sebzeler; domates, kırmızı biber, portakal, greyfurt vb. bolca tüketmelerini öneriyoruz.”

Sigara ve alkol gibi alışkanlıklardan kesinlikle vazgeçilmesi önerisinde bulunan Sanisoğlu “Beslenmenin düzenlenmesi, sigara ve alkol den uzak durulması fiziksel aktivitenin arttırılması; tedavinin etkinliğinde ve başarısında en az yumurta ve sperm gelişimini uyaran ilaçlar kadar etkindir. Spor ve egzersiz sperm ve yumurta üretimi için gerekli olan androjen hormonları üretimini arttırarak olumlu katkıda bulunmaktadır. Özet olarak hastalarımızın günümüz yaşam ve beslenme alışkanlıklarından vazgeçmelerini, doğal beslenmelerini, daha az ve kalorisi daha düşük besinler tüketmelerini daha çok hareket etmelerini öneriyoruz. Tüp bebek tedavisinde yumurta gelişimini sağlayan ilaçlara yanıt alamadığımız, yumurta kalitesi bozulmuş, döllenme ve embrio gelişiminde sorun yaşanan veya daha önce tekrarlayan başarısız tüp bebek uygulamaları olan hastalarımızın beslenmelerini düzenleyerek ve antioxidan etkisi olan ilaçlar kullanarak olumlu sonuç alabilmekteyiz. Sperm ve yumurtanın üretilmeye başlanmasından, yumurtlama ve döllenme aşamasına kadar geçen süre yaklaşık 120 gün sürmekte olduğu için, özellikle başarısız tüp bebek öyküsü olan çiftlerde bu süreçte beslenmenin düzenlenmesi ve antioxidan tedavinin uygulanması, sonrasında tüp bebek tedavisinde başarı şansını arttıracaktır” ifadelerini kullandı.