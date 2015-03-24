baş ağrısının nedenleri

HEMEN hemen herkesin yaşadığı bir sorun olan baş ağrısının stres, aşırı çalışma ve uykusuzluk gibi nedenlerden kaynaklanabileceği gibi beyin tümörü gibi ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabildiği belirtildi.
Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'baş ağrısı' hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'Baş ağrıları primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Primer baş ağrıları, başka bir nedeni olmayan baş ağrılarıdır. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme baş ağrısı primer baş ağrılarına örnek verilebilir. Sekonder baş ağrıları ise, başka sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Örneğin, beyinde olan bir tümör, beyin damarlarından kaynaklanan hastalıklar, inme, travmalar, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, ruhsal sıkıntılar gibi başka nedenlere ait olan ağrılardır' dedi.
Gerilim tipi baş ağrısı hakkında bilgi veren Dr. Yön, 'Gerilim tipi baş ağrısı primer baş ağrıları arasında en sık rastlanan baş ağrısıdır. İki yanlı olması ışıktan, sesten etkilenmemesi, sıklığı yeri değişken, sıkıştırıcı bir baş ağrısıdır. Atak tedavisi olarak ağrı kesiciler yanı sıra, kronik formunda antidepresan tedaviler kullanılabilir' diye konuştu.
Migren hakkında da bilgi veren Dr. Yön, 'Baş ağrıları içerisinde polikliniklere en sık başvuru migren nedeni ile olmaktadır. Bireylerde genellikle zonklayıcı, tek taraflı, ışıktan sesten ve fiziki aktivitelerden etkilenme tariflenir. Migren, bireylerin günlük yaşamlarını sosyal hayatlarını oldukça etkiler. Hastaya hastalığın başka bir patolojiden kaynaklanmadığı bilgisi verilerek, hekimle işbirliği ile ona uygun olan tedavi ile baş ağrılarının kontrol altın da tutulabileceği anlatılmalıdır. Ağrının sıklığı, şiddeti, sosyal konum, ek hastalıklara göre uygun tedavi protokolü ile günlük hayatı oldukça etkileyen bu durumu kontrol altına alabiliriz' şeklinde konuştu.
Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'Baş ağrısında alarm belirtileri olduğunda muhakkak bir doktora başvurulmalıdır. Kişi 'şimdiye kadar yaşadığım en şiddetli baş ağrısı' şeklinde tanımlama yapıyorsa, ani başlangıç, ileri yaş, baş ağrısı sıklık şiddetinin artması, hiç yer değiştirmemesi, ağrıların çoğunlukla sabah veya uykudan uyandırması, ek hastalık olması, nörolojik muayenedeki başka patolojik bulgular (görme bozukluğu, ateş, ense sertliği vb.) alarm belirtileri olarak değerlendirilmelidir' açıklamasında bulundu.
Ağrı kesici kullanılmasına rağmen geçmeyen baş ağrılarının beyinde bir tümöre işaret olabileceğine dikkat çeken Dr. Serpil Kıroğlu Yön şu bilgileri verdi: 'Baş ağrısı hastasında öncelikle ağrı primer mi yoksa ikincil bir sebebi var mı karar verilmelidir. Eğer muayenemiz normal, sekonder bir sebep yoksa hastaya öncelikle ağrı kesici verilir. Ağrı kesiciye rağmen ağrı devam ediyor, ağrının sıklığı şiddeti fazla ise hastaya profilaktik tedavi verilebilir. Ancak ağrı kesici ile geçmeyen ağrıda tümör gibi başka sekonder bir sebep ihtimaline karşı dikkatli olunmalıdır. Hastanın baş ağrısının sıklığı, nereden başladığı, şiddeti, öncül belirtiler, eşlik eden hastalıklar, aldığı ilaçlar sorulmalıdır. Görüntüleme olarak ise, tomografi, beyin MR'ı, yapılabilir. Enfeksiyon, beyinde basınç artışı gibi durumlarda LP yapılabilir. Kan tahlilleri de sekonder hastalıklar hakkında bilgi verebilmektedir. Genel olarak primer baş ağrılarında (migren, gerilim tipi baş ağrıları, küme tipi, trigeminal otonomik sefalji) tanıya göre farklı tedavi alternatifleri vardır. Sekonder bir sebep varsa mesela hipertansif baş ağrılarında, tansiyonun düzenlenmesi de tedavi edici rol oynar. Baş ağrılarında dikkat edilmesi gereken şey, vakit kaybetmeden bir uzmana başvurmaktır. Verilen tedavilere ek olarak yaşam tarzına, stres, açlık, düzensiz uyku, beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmelidir. Migren baş ağrısında baş ve boyun zorlanması fiziki aktiviteler ağrıyı artırabilir, migren dışı diğer ağrılarda da duyarlı bölgelerin zorlanması, dokunulması gibi faktörler baş ağrılarını tetikleyici rol alabilir.'
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