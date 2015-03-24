baş ağrısının nedenleri

HEMEN hemen herkesin yaşadığı bir sorun olan baş ağrısının stres, aşırı çalışma ve uykusuzluk gibi nedenlerden kaynaklanabileceği gibi beyin tümörü gibi ciddi rahatsızlıkların da habercisi olabildiği belirtildi.

Medical Park Samsun Hastanesi Nöroloji Kliniği'nden Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'baş ağrısı' hakkında bilgi verdi. Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'Baş ağrıları primer ve sekonder olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Primer baş ağrıları, başka bir nedeni olmayan baş ağrılarıdır. Gerilim tipi baş ağrısı, migren, küme baş ağrısı primer baş ağrılarına örnek verilebilir. Sekonder baş ağrıları ise, başka sebeplere bağlı olarak ortaya çıkan baş ağrılarıdır. Örneğin, beyinde olan bir tümör, beyin damarlarından kaynaklanan hastalıklar, inme, travmalar, enfeksiyonlar, metabolik bozukluklar, ruhsal sıkıntılar gibi başka nedenlere ait olan ağrılardır' dedi.





Gerilim tipi baş ağrısı hakkında bilgi veren Dr. Yön, 'Gerilim tipi baş ağrısı primer baş ağrıları arasında en sık rastlanan baş ağrısıdır. İki yanlı olması ışıktan, sesten etkilenmemesi, sıklığı yeri değişken, sıkıştırıcı bir baş ağrısıdır. Atak tedavisi olarak ağrı kesiciler yanı sıra, kronik formunda antidepresan tedaviler kullanılabilir' diye konuştu.





Migren hakkında da bilgi veren Dr. Yön, 'Baş ağrıları içerisinde polikliniklere en sık başvuru migren nedeni ile olmaktadır. Bireylerde genellikle zonklayıcı, tek taraflı, ışıktan sesten ve fiziki aktivitelerden etkilenme tariflenir. Migren, bireylerin günlük yaşamlarını sosyal hayatlarını oldukça etkiler. Hastaya hastalığın başka bir patolojiden kaynaklanmadığı bilgisi verilerek, hekimle işbirliği ile ona uygun olan tedavi ile baş ağrılarının kontrol altın da tutulabileceği anlatılmalıdır. Ağrının sıklığı, şiddeti, sosyal konum, ek hastalıklara göre uygun tedavi protokolü ile günlük hayatı oldukça etkileyen bu durumu kontrol altına alabiliriz' şeklinde konuştu.





Uzm. Dr. Serpil Kıroğlu Yön, 'Baş ağrısında alarm belirtileri olduğunda muhakkak bir doktora başvurulmalıdır. Kişi 'şimdiye kadar yaşadığım en şiddetli baş ağrısı' şeklinde tanımlama yapıyorsa, ani başlangıç, ileri yaş, baş ağrısı sıklık şiddetinin artması, hiç yer değiştirmemesi, ağrıların çoğunlukla sabah veya uykudan uyandırması, ek hastalık olması, nörolojik muayenedeki başka patolojik bulgular (görme bozukluğu, ateş, ense sertliği vb.) alarm belirtileri olarak değerlendirilmelidir' açıklamasında bulundu.



