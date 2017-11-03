Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
111001
ALTIN
158.398
DOLAR
3.8546
STERLİN
5.0446
EURO
4.4933
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu...
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı...
banner468

Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!

Çiğnemesi ve yutulması zor olan ayvanın sağlık açısından bir çok yararı bulunuyor. Ayva düzenli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından oldukça yararlı hale gelir. Hazır mevsimi de gelmişken uzmanlar her gün en az 1 adet ayva tüketmenizi öneriyor. İşte madde madde ayvanın faydaları…

Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!

Çiğnemesi ve yutulması zor olan ayvanın sağlık açısından bir çok yararı bulunuyor. Ayva düzenli bir şekilde tüketildiğinde sağlık açısından oldukça yararlı hale gelir. Hazır mevsimi de gelmişken uzmanlar her gün en az 1 adet ayva tüketmenizi öneriyor. İşte madde madde ayvanın faydaları…

03 Kasım 2017 Cuma 16:00
Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!
banner404

 Adet kanamalarını düzene sokar

Düzensiz adet kanamaları yaşıyorsanız, adet olacağınıza yakın kendinizi sürekli mutsuz ve agresif hissediyorsanız ayva size ilaç gibi gelecektir. Adet görmeye başlamadan henüz 1 hafta önce her gün bir adet ayva tüketirseniz, adet kanamalarınız düzene girer ve adet olduğunuzda stres ve üzüntü yaşamazsınız.

 Kabızlığa karşı etkili bir ilaç

Ayva içerisinde bolca lif barındırdığı için sindirim sistemini düzene soktuğu bilinmektedir. Bağırsak hareketlerini canlandıran ayvayı diyet listenizde bulundurmayı asla ihmal etmeyin.

Baş ağrısına iyi geliyor

Ayvanın faydası kadar ayva çiçeklerinin de sağlığımıza bir okadar faydası bulunmaktadır. Ayva çiçeğini balla karıştırıp tükettiğinizde şiddetli baş ağrılarını tedavi ettiği söylenmektedir.

Cinsel arzuyu artırır

Ayva cinsel arzuyu arttırmasıyla bilinmektedir. Cinsel hayatınız monotonlaşmaya başladıysa her gün bir adet ayva tüketerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Grip olmamak için ayva tüketin

Girp ve soğuk algınlığına sık sık yakalanaıyorsanız ayva meyvesi yemiyor olabilirsiniz. Kışın düzenli olarak tüketilen ayvanın grip ve soğuk algınlığından koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Toksin atmanızı sağlar

Ayvanın içerisinde var olan bileşenlerin toksinleri arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Düzenli olarak ayva tüketerek terlemyi sağlayabilir, hızlı bir şekilde toksinleri vücudunuzdan atabilirsiniz.

Gözdeki enfeksiyonlara iyi gelir

Gözde oluşan kanlanmaya ve arpacığa ayvanın iyi geldiği söylenmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için ayvayı kaynatarak suyunu çıkartın. Suyuna bir pamuk batırarak gözünüzde enfeksiyon olan bölgeye tutun. 20 dk beklettikten sonra gözünüzden çekebilirsiniz. Ayva suyunun göz enfeksiyonlarını tedavi edici etkisi olduğu bilinmektedir

Bağırsak iltihaplanmasını giderir

Bağırsaklarınızın eskisi kadar iyi çalışmadığını düşünüyor ve sık sık kabızlık yaşıyorsanız, en doğal çözümü ayvada bulabilirsiniz.

İshali keser

Ayva yaprağının kaynatılıp içildiğinde ishali kesme özelliği de bulunmaktadır.

 Burun kanamasına ayva suyu

Ayvanın bir diğer faydası da burun kanamalarını durdurmasıdır. Şiddetli bir burun kanaması problemiyle karşı karşıya kaldıysanız ayva suyunu burnunuza çekerek bu problemi yok edebilirsiniz.

 Vajinal akıntı

Beyaz ve vajinal akıntıyla sürekli olarak karşı karşıya kalıyorsanız ayva yaprağını kaynatıp suyunu tüketebilirsiniz. Ayva yaprağı suyunun vajinada meydana gelen beyaz akıntıyı giderdiği bilinmektedir.

Boğaz iltihabı için gargara suyu

İlaç kullanamıyorsanız ve sürekli boğazınızda soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen boğaz iltihaplanması varsa ayva yaprağı suyunu gargara olarak kullanabilirsiniz. Ayva yaprağı suyunun iltihaplanmaları iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 03.11.2017 16:09
Anahtar Kelimeler:
Ayvanın FaydalarıSağlıkAyva
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
“Grip aşısı yaptırmanın tam zamanı”
Hamilelikte bu besinlerden uzak durun
Hamilelikte bu besinlerden uzak durun
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7
Türkiye’de kadınların idrar kaçırma oranı yüzde 42,7

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim