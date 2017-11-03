Baş ağrısını geçiriyor, cinsel arzuyu arttırıyor!

Adet kanamalarını düzene sokar

Düzensiz adet kanamaları yaşıyorsanız, adet olacağınıza yakın kendinizi sürekli mutsuz ve agresif hissediyorsanız ayva size ilaç gibi gelecektir. Adet görmeye başlamadan henüz 1 hafta önce her gün bir adet ayva tüketirseniz, adet kanamalarınız düzene girer ve adet olduğunuzda stres ve üzüntü yaşamazsınız.

Kabızlığa karşı etkili bir ilaç

Ayva içerisinde bolca lif barındırdığı için sindirim sistemini düzene soktuğu bilinmektedir. Bağırsak hareketlerini canlandıran ayvayı diyet listenizde bulundurmayı asla ihmal etmeyin.

Baş ağrısına iyi geliyor

Ayvanın faydası kadar ayva çiçeklerinin de sağlığımıza bir okadar faydası bulunmaktadır. Ayva çiçeğini balla karıştırıp tükettiğinizde şiddetli baş ağrılarını tedavi ettiği söylenmektedir.

Cinsel arzuyu artırır

Ayva cinsel arzuyu arttırmasıyla bilinmektedir. Cinsel hayatınız monotonlaşmaya başladıysa her gün bir adet ayva tüketerek bu durumun önüne geçebilirsiniz.

Grip olmamak için ayva tüketin

Girp ve soğuk algınlığına sık sık yakalanaıyorsanız ayva meyvesi yemiyor olabilirsiniz. Kışın düzenli olarak tüketilen ayvanın grip ve soğuk algınlığından koruduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Toksin atmanızı sağlar

Ayvanın içerisinde var olan bileşenlerin toksinleri arttırıcı etkisi bulunmaktadır. Düzenli olarak ayva tüketerek terlemyi sağlayabilir, hızlı bir şekilde toksinleri vücudunuzdan atabilirsiniz.

Gözdeki enfeksiyonlara iyi gelir

Gözde oluşan kanlanmaya ve arpacığa ayvanın iyi geldiği söylenmektedir. Bunu gerçekleştirebilmek için ayvayı kaynatarak suyunu çıkartın. Suyuna bir pamuk batırarak gözünüzde enfeksiyon olan bölgeye tutun. 20 dk beklettikten sonra gözünüzden çekebilirsiniz. Ayva suyunun göz enfeksiyonlarını tedavi edici etkisi olduğu bilinmektedir

Bağırsak iltihaplanmasını giderir

Bağırsaklarınızın eskisi kadar iyi çalışmadığını düşünüyor ve sık sık kabızlık yaşıyorsanız, en doğal çözümü ayvada bulabilirsiniz.

İshali keser

Ayva yaprağının kaynatılıp içildiğinde ishali kesme özelliği de bulunmaktadır.

Burun kanamasına ayva suyu

Ayvanın bir diğer faydası da burun kanamalarını durdurmasıdır. Şiddetli bir burun kanaması problemiyle karşı karşıya kaldıysanız ayva suyunu burnunuza çekerek bu problemi yok edebilirsiniz.

Vajinal akıntı

Beyaz ve vajinal akıntıyla sürekli olarak karşı karşıya kalıyorsanız ayva yaprağını kaynatıp suyunu tüketebilirsiniz. Ayva yaprağı suyunun vajinada meydana gelen beyaz akıntıyı giderdiği bilinmektedir.

Boğaz iltihabı için gargara suyu

İlaç kullanamıyorsanız ve sürekli boğazınızda soğuk algınlığına bağlı olarak gelişen boğaz iltihaplanması varsa ayva yaprağı suyunu gargara olarak kullanabilirsiniz. Ayva yaprağı suyunun iltihaplanmaları iyileştirici etkisi olduğu söylenmektedir.