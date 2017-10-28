Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107884
ALTIN
155.228
DOLAR
3.8021
STERLİN
4.9813
EURO
4.4052
Baş ağrısına dikkat! Hafife almayın
Baş ağrısına dikkat! Hafife almayın
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat!...
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
Dikkat! iPhone kamerasından izleniyorsunuz!
banner468

Baş ağrısına dikkat! Hafife almayın

Uzun süren ve ilaçlarla geçmeyen, günlük aktiviteyi de etkileyen baş ağrıları ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu durumda kesinlikle geç kalmadan bir uzmana muayene olmak gerekiyor

Baş ağrısına dikkat! Hafife almayın

Uzun süren ve ilaçlarla geçmeyen, günlük aktiviteyi de etkileyen baş ağrıları ciddi hastalıkların habercisi olabiliyor. Bu durumda kesinlikle geç kalmadan bir uzmana muayene olmak gerekiyor

28 Ekim 2017 Cumartesi 17:19
Baş ağrısına dikkat! Hafife almayın
banner404

AZERBAYCANLI 48 yaşındaki migren tedavisi gören bir hasta, ağrıları şiddetlenince yapılan tetkikler sonrası beyninde tümör olduğu anlaşılınca ameliyat olmak için Almanya ve İsrail tavsiye edilmesine rağmen İstanbul'u seçti.
İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi VM Medikal Park Florya Hastanesi'nde Beyin Sinir ve Omurilik Cerrahi uzmanı Prof.Dr. Hidayet Akdemir'e muayene olan Azerbaycanlı hastada yüksek ateş, anlamız konuşma, ense sertliği ve menengeal iritasyon bulguları görüldü. Ayrıca sol göz kapağı düşük (pitoz) ve sol göz sinirlerinde felçler yanında görme kaybı tespit edildi.
Prof.Dr. Hidayet Akdemir, Yrd. Doç. Dr. Türker Karancı, Yrd Doç.Dr. Vedat Kendir'den oluşan ekip tarafından yaklaşık 5 saat süren ameliyat sonrası büyük kanamalı iyi huylu hipofiz adenomunun tamamı alındı.
Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Akdemir, "Yapılan ilgili konsultasyonlar ve görüntüleme yöntemlerinde sellar ve supra sellar bölgede büyük tümör, bu lezyon beyin omurilik suyunun (BOS) dolanımın engellemesi sonrası akut hidrosefali tablosu olduğu tespit edildi. Yapılan değerlendirmeler sonrası acilen beyin ameliyatı olması kararı alındı. Hastaya önce beyin BOS basıncını normalleştirmek için şant işlemi yapıldı aynı seansta beyin yoluyla tümör ameliyatı yapıldı. Bu işlem esnasında tümörün göz sinirlerine baskı yapan kısımları ve kanayan tümör dokuları boşaltıldı. İkinci bir seansta burun delikleri yoluyla girilerek (endoskopik hipofizektomi) geride kalan tümörün tamamı boşaltıldı. Hastaya yapılan bu kombine cerrahi işlemler sonrası hasta komadan erken dönemde çıkarak şuuru açıldı, kapanan sol göz kapağı iyileşmeye ve sol gözü tekrar görmeye başladı. Tümörün yapılan patolojik çalışması iyi huyluhormon salgılamayan hipofiz adenomu + pitiuter apopleksi olarak rapor edildi" dedi.
Akdemir, bu tür hipofiz makroadenomların tüm beyin tümörülerinin takriben yüzde 10-15 ini teşkil ettiğini, bu adenomaların ise yüzde 0.9-8'i hastamızda olduğu gibi tümör içerisine kanayarak (pitüiter apopleksi) acilleşmektedir. Bu hastamız da olduğu gibi bazen hipofiz adenomları tümör içerisinde kanadığından sol gözünde ani görme kaybı ve göz sinirleri felçlerine neden olmakta, ayrıca çok kısa süre içerisinde beyin su dolanımının engellenmesi sonucu artan kafa içi basıncı hastanın şuurunu bozarak komaya neden olmaktadır. Hormon salgılamayan hipofiz büyük adenomları nadiren tümör içerisine kanamakta, hastamızda olduğu gibi kısa sürede cerrahi müdahale edilirse hastaların şuur açılmakta, komadan çıkmakta göz sinirlerindeki felçler ve görme kaybı iyileşmektedir" dedi.
Akdemir, bu nedenlerden dolayı baş ağrısını önemsenmesini ve hafife alınmamasını daha da önemlisi geç kalmadan ilgili branşlardan Beyin sinir cerrahisi, Endokrinoloji ve göz hekimlerine muayene olarak böyle acil durumlarla karşılaşmadan tıbbi müdahale yapılmasının önemini vurguladı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Istanbul Aydın üniversitesiTıp FakültesiVM Medikal Park Florya Hastanesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Evinizde bu bitki varsa dikkat! Öldürücü olabilir
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
Kadınlarda idrar kaçırma hastalığı ve tedavisi
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'
'Kalp ameliyatı öğleden sonra yapılmalı'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim