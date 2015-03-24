Baş ağrısı çekenler dikkat! İnanılmaz yöntem...

MİGREN ağrısı çekenler için evde uygulayabileceğiniz inanılmaz etkili 4 çözüm:

Sıkıştırma!

Bu yöntem biraz canınızı acıtabilir ama çok etkilidir. Baş ağrınızı hafifletmek için, bir elinizin baş ve işaret parmağı arasında kalan kısmını diğer elinizle sıkıştırın. Ancak canınızı hafif acıtacak kadar sıkın. Bir kaç denemeden sonra o acı veren noktayı bulduğunuzda 60 saniye öyle tutun. Aynı işlemi sonra diğer eliniz için de yapın. Hafiflemeyi hissedeceksiniz. Dayanılmaz bir hal alan baş ağrılarınız devamında mide bulantılarına neden oluyorsa, ışığa ve sese duyarlılığınız artıyorsa belirtiler migreni gösteriyor olabilir. İnsanların günlük işlerini yaparken birden bire yakalandıkları bu ağrılara 4 özel çözüm önerimiz var. İşte migrene ev yapımı çözümler.

Lavanta kokusu

Lavanta kokusunun iyileştirici gücü migren ağrılarınızı bir nebze de olsa dindirecektir. Lavanta yağını başınıza ve boynunuza uygulayabileceğiniz gibi, 2-3 bardak kaynamış suyun içine dört damla döküp teneffüs ederekte rahatlayabilirsiniz. Çok yoğun koku olmamasına özen gösterin. Lavanta keseleri de oldukça etkili olabilir...