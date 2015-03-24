Baş ağrısı çekenler dikkat! İnanılmaz yöntem...

Bu yöntem biraz canınızı acıtabilir ama çok etkilidir. Baş ağrınızı hafifletmek için, bir elinizin baş ve işaret parmağı arasında kalan kısmını diğer elinizle sıkıştırın. Ancak canınızı hafif acıtacak kadar sıkın. Bir kaç denemeden sonra o acı veren noktayı bulduğunuzda 60 saniye öyle tutun. Aynı işlemi sonra diğer eliniz için de yapın. Hafiflemeyi hissedeceksiniz. Dayanılmaz bir hal alan baş ağrılarınız devamında mide bulantılarına neden oluyorsa, ışığa ve sese duyarlılığınız artıyorsa belirtiler migreni gösteriyor olabilir. İnsanların günlük işlerini yaparken birden bire yakalandıkları bu ağrılara 4 özel çözüm önerimiz var. İşte migrene ev yapımı çözümler.
Lavanta kokusu
Lavanta kokusunun iyileştirici gücü migren ağrılarınızı bir nebze de olsa dindirecektir. Lavanta yağını başınıza ve boynunuza uygulayabileceğiniz gibi, 2-3 bardak kaynamış suyun içine dört damla döküp teneffüs ederekte rahatlayabilirsiniz. Çok yoğun koku olmamasına özen gösterin. Lavanta keseleri de oldukça etkili olabilir...
Kafeinin baş ağrısı üzerinde dindirici bir etkisi vardır. Migrenin başladığı evrede bir fincan kahve hem ağrıyı hafifletecek hem sizi sakinleştirecektir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kafeini, ağrının çok şiddetlenmediği dönemde ve az miktarda almanız. Eğer enerji içeceği, kola gibi kafein içeren içecekler tükettiyseniz üzerine içeceğiniz kahve sizi kötü etkileyip daha fazla ağrıya sebep olabilir. Sıcak, soğuk kompres! Eskilerinde dedği gibi ayağının sıcak tutu başını serin. Migrenin en etkili ilaçlarından biri de bu kompres yöntemdir. Baş ağrınınz başladığında ensenize soğuk su torbası (veya jeli) koyup, ayaklarınızıda sıcak suyun içine koyarsanız, kan basıncı ayaklarınıza doğru indiğinden ağrıyı hafifletecektir.
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