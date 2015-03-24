Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Baş ağrısı çekenler dikkat! İnanılmaz yöntem...

Migren ağrısı çekenler için evde uygulayabileceğiniz inanılmaz etkili 4 çözüm

Baş ağrısı çekenler dikkat! İnanılmaz yöntem...

Migren ağrısı çekenler için evde uygulayabileceğiniz inanılmaz etkili 4 çözüm

24 Mart 2015 Salı 12:51
Baş ağrısı çekenler dikkat! İnanılmaz yöntem...
banner404
MİGREN ağrısı çekenler için evde uygulayabileceğiniz inanılmaz etkili 4 çözüm:
Sıkıştırma!
Bu yöntem biraz canınızı acıtabilir ama çok etkilidir. Baş ağrınızı hafifletmek için, bir elinizin baş ve işaret parmağı arasında kalan kısmını diğer elinizle sıkıştırın. Ancak canınızı hafif acıtacak kadar sıkın. Bir kaç denemeden sonra o acı veren noktayı bulduğunuzda 60 saniye öyle tutun. Aynı işlemi sonra diğer eliniz için de yapın. Hafiflemeyi hissedeceksiniz. Dayanılmaz bir hal alan baş ağrılarınız devamında mide bulantılarına neden oluyorsa, ışığa ve sese duyarlılığınız artıyorsa belirtiler migreni gösteriyor olabilir. İnsanların günlük işlerini yaparken birden bire yakalandıkları bu ağrılara 4 özel çözüm önerimiz var. İşte migrene ev yapımı çözümler.
Lavanta kokusu
Lavanta kokusunun iyileştirici gücü migren ağrılarınızı bir nebze de olsa dindirecektir. Lavanta yağını başınıza ve boynunuza uygulayabileceğiniz gibi, 2-3 bardak kaynamış suyun içine dört damla döküp teneffüs ederekte rahatlayabilirsiniz. Çok yoğun koku olmamasına özen gösterin. Lavanta keseleri de oldukça etkili olabilir...
Kafeinin sakinleştiriciliği
Kafeinin baş ağrısı üzerinde dindirici bir etkisi vardır. Migrenin başladığı evrede bir fincan kahve hem ağrıyı hafifletecek hem sizi sakinleştirecektir. Burada dikkat etmeniz gereken nokta kafeini, ağrının çok şiddetlenmediği dönemde ve az miktarda almanız. Eğer enerji içeceği, kola gibi kafein içeren içecekler tükettiyseniz üzerine içeceğiniz kahve sizi kötü etkileyip daha fazla ağrıya sebep olabilir. Sıcak, soğuk kompres! Eskilerinde dedği gibi ayağının sıcak tutu başını serin. Migrenin en etkili ilaçlarından biri de bu kompres yöntemdir. Baş ağrınınz başladığında ensenize soğuk su torbası (veya jeli) koyup, ayaklarınızıda sıcak suyun içine koyarsanız, kan basıncı ayaklarınıza doğru indiğinden ağrıyı hafifletecektir.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 24.03.2015 11:53
Anahtar Kelimeler:
AğrıBaşBaş AğrısıMigren AğrısıMigren
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Vajinadan gaz çıkması ciddi hastalık belirtisi olabilir
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Yaptığınız diyet depresyona girmenize neden olabilir!
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler
Kaş silme hakkında bilinmesi gerekenler

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim