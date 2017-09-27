Balın gerçek olup olmadığını anlama yöntemleri

BALIN gerçek olup olmadığını anlamak için;

1. Balı bir kaşık suya koyun. Erirse, gerçek değildir. Erimeyip dibe çökerse, gerçektir.

2. Balın üstüne birkaç damla "iyodin" damlatın. Daha sonra da içinde biraz su olan bir bardağa ekleyin. Rengi maviye dönerse, o bal mısır nişastası katkılı demektir.

3. Su bardağının içine birkaç damla sirke koyun ve üzerine bal ekleyin. Eğer bal köpürürse, içinde takviye madde vardır.

4. Kibriti balın için sokup çıkarın, sonra da kibriti akmaya çalışın. Kibrit yanarsa bal doğaldır!

5. Balı yemek kaşığıyla alıp havada ters tutun. Eğer balın içinde su varsa yere düşecektir. Düşmezse, gerçek baldır.

6. Bal alırken "içindekiler" kısmını inceleyin. İçinde "yüksek fruktozlu mısır şurubu" ya da "glikoz" bulunan balları kesinlikle almayın. En sağlıklı bal, üreticisinden alınan baldır.