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Bakımlı saçlara kavuşmak hayal değil

Güzel ve bakımlı saçlar, her kadının hayali... Ancak alışkanlık haline gelen bazı hatalı uygulamalar nedeniyle çoğu kadın bu hayaline kavuşamıyor. Saçlara gereken önemi vermenin, yıkama şeklinden doğru şampuan seçimine kadar pek çok adımı olduğunu belirten uzman kuaförler, ufak değişikliklerle istediğiniz saçlara kavuşturacak etkili tüyolar verdi

Bakımlı saçlara kavuşmak hayal değil

Güzel ve bakımlı saçlar, her kadının hayali... Ancak alışkanlık haline gelen bazı hatalı uygulamalar nedeniyle çoğu kadın bu hayaline kavuşamıyor. Saçlara gereken önemi vermenin, yıkama şeklinden doğru şampuan seçimine kadar pek çok adımı olduğunu belirten uzman kuaförler, ufak değişikliklerle istediğiniz saçlara kavuşturacak etkili tüyolar verdi

28 Eylül 2017 Perşembe 13:21
Bakımlı saçlara kavuşmak hayal değil
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GÜZEL saçlara kavuşmak için saç bakımı yaptırmak kadar, doğru bir şekilde yıkamak, kurutmak ve doğru ürünü kullanmak gibi evde yaptığınız işlemler de önemli. Ancak birçok kadın, bu adımları ya önemsiz gördüğü ya da yanlış bilgi sahibi olduğu için saçlarını yıpratıyor.

Saç güzelliği ile ilgili en çok merak edilen soruları sorduğumuz Newold Etiler Şubesi’nden deneyimli kuaförler Ayhan Akyurt ve Emrah Erenler, kadınların yıkama şeklinden ürün seçimine kadar pek çok konuda hata yaptığını söylüyor. Oysa birkaç basit yöntem değişikliği, daha hacimli ya da kırıklardan kurtulmuş bir saça kavuşmanızı sağlayabilir.

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bakımlı saçlara kavuşmak hayal değil
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