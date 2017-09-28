bakımlı saçlara kavuşmak hayal değil

GÜZEL saçlara kavuşmak için saç bakımı yaptırmak kadar, doğru bir şekilde yıkamak, kurutmak ve doğru ürünü kullanmak gibi evde yaptığınız işlemler de önemli. Ancak birçok kadın, bu adımları ya önemsiz gördüğü ya da yanlış bilgi sahibi olduğu için saçlarını yıpratıyor.

Saç güzelliği ile ilgili en çok merak edilen soruları sorduğumuz Newold Etiler Şubesi’nden deneyimli kuaförler Ayhan Akyurt ve Emrah Erenler, kadınların yıkama şeklinden ürün seçimine kadar pek çok konuda hata yaptığını söylüyor. Oysa birkaç basit yöntem değişikliği, daha hacimli ya da kırıklardan kurtulmuş bir saça kavuşmanızı sağlayabilir.