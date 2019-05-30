Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi

Sağlık Bakanlığınca, ramazanın ardından yeterli ve dengeli beslenme için neler tüketilmesi gerektiğini gösteren yiyeceklerin yer aldığı örnek "Sağlıklı Bayram Sofrası" hazırlandı

Bakanlıktan sağlıklı bayram sofrası önerisi
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HEKİMEVİ'NDE düzenlenen etkinlikte, söğüş salatalık, domates, salata,  ceviz, peynir, zeytin gibi kahvaltılıkların yanı sıra içecek olarak kayısı  kompostosu, sütlü tatlı olarak güllaç, çorba, köfte, bulgur pilavı, yoğurt ve  zeytinyağlı taze fasulyeden oluşan "Sağlıklı Bayram Sofrası" kuruldu.
  
Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünde görevli diyetisyen Hatice Berna  Karakaş, ramazanın ardından sağlıklı ve dengeli beslenmenin püf noktaları  hakkında bilgi verdi.
 
Karakaş, ramazanda beslenme düzeninde değişiklikler meydana geldiğini,  öğün düzeni, sıvı alımı ve fiziksel aktivite oranlarının değiştiğini belirtti.
 
Ramazan sonrası aniden aşırı yemek yenilmemesi gerektiğine dikkati  çeken Hatice Berna Karakaş, bu durumda bazı sindirim sistemi rahatsızlıklarıyla  karşılaşılabileceğini ifade etti.
 
Geleneksel bayram ikramları arasında şeker ve çikolatanın yanı sıra  baklava, börek gibi hamur işlerinin bulunduğunu anımsatan Karakaş, bu gıdaların  yüksek enerji ve yağ içerdiğini hatırlattı.
 
Hatice Berna Karakaş, bu nedenle bayram ziyaretlerinde sunulan  ikramlara dikkat edilmesi, bir, hatta yarım porsiyonun üstüne çıkılmaması  gerektiğini aktararak, "Hamur işi, şerbetli tatlıları önermiyoruz. Sütlü, hatta  meyveli tatlılar olabilir. Bu tatlılara meyve eklenebilir. Kuru meyveler  yenilebilir, meyve tabakları hazırlanabilir." diye konuştu.
 
 
Diyetisyen Karakaş, bayramda misafirlere tatlı ikramlarını yemeleri  konusunda ısrarcı olunmaması, misafirlerin de nezaketen kendilerini yemek zorunda  hissetmemeleri gerektiği uyarısında da bulundu.
 
"Tüketilen yiyecek miktarı aniden artırılmamalı"
 Ramazan ayının sona ermesiyle tüketilen yiyeceklerin miktarının aniden  artırılmamasını söyleyen Karakaş, "3 ana öğünün yer almasını istiyoruz ve ara  öğün de eklenebilir. Sıvı alımına dikkat edilmeli ve fiziksel aktivite de  artırılmalı." dedi.
 
Hatice Berna Karakaş, bayram sabahına hafif bir kahvaltı ile  başlanması gerektiğini belirterek, kahvaltıda kızartma ve kavurma yöntemleriyle  pişirilmiş besinlerin yenilmemesi gerektiğini söyledi.
 
Domates, salatalık, maydanoz, taze biber ve çiğ sebzelerin bolca  tüketilmesi, az tuzlu peynirin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizen Karakaş,  "Kahvaltıda haşlanmış yumurta gibi sağlıklı yöntemler tercih edilmeli. Yağa kırma  yerine çılbır yapılmalı. Zeytine fazladan yağ eklenmemeli. Açık çay tüketilmeli  ve meyve yenilmeli. Kavurma, kızartma gibi aşırı yağlı yöntemler kullanılmamalı.  Mutlaka yeterli su tüketilmeli." şeklinde konuştu.
 
Öğle ve akşam yemeklerinde çorba içilebileceğini belirten diyetisyen  Karakaş, havaların sıcak olması nedeniyle çorbanın otlu yapılan soğuk çorba  şeklinde tüketilebileceğini anlatarak, "Ardından zeytinyağlı sebze yemeği ve bir  porsiyon et tüketilebilir. Bu yiyeceklerin yanında yine salata ve su olması  gerekir. Ayran, komposto gibi gıdalar da sofrada yer alabilir." ifadelerini  kullandı.

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