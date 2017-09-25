Bakanlıktan 'Erdoğan dede' açıklaması

BAKANLIKTAN yapılan açıklamada, medyada ‘Erdoğan dede yardım bekliyor’ başlığıyla yer alan haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek duyulduğu kaydedildi. Hastanın, 17.08.2017 tarihinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından sosyal hizmet uzmanı ile birlikte evinde ziyaret edildiği ve muayenesi yapılarak tetkiklerinin yapıldığı ifade edildi. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından hastanın, evde sağlık hizmetleri programına alındığı vurgulanarak, sağlık takibi açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmadığı bildirildi.

Açıklamada, "Ziyaret sırasında oksijen konsantratörü olmadan dışarı çıkabilmek ve tek kişilik odası olan bakımevine yerleşmek istediğini ifade etmiştir. Hastanın bu talebi hastane sosyal hizmet uzmanı tarafından başta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olmak üzere ilgili kurumlarla irtibata geçilerek paylaşılmıştır. Hastanın ayrıca Büyükşehir Belediyesinden hizmet aldığı bilgisine ulaşılmıştır" denildi.