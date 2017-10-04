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Bakan Demircan açıkladı! "Sağlık marketi" geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir sağlık marketi düzenlemesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarının oluşturacağı yapı ile ihale ile alacağı ürünlere taşrada hastanelerimiz ihale zorlukları ile boğuşmadan market sistemiyle ulaşabilecekler" dedi

Bakan Demircan açıkladı! "Sağlık marketi" geliyor

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Bir sağlık marketi düzenlemesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız. Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarının oluşturacağı yapı ile ihale ile alacağı ürünlere taşrada hastanelerimiz ihale zorlukları ile boğuşmadan market sistemiyle ulaşabilecekler" dedi

04 Ekim 2017 Çarşamba 19:32
Bakan Demircan açıkladı! "Sağlık marketi" geliyor
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BAKAN Demircan, AK Parti Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek  partililerle sohbet etti.
 
Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Demircan, Türkiye'nin  kullanılan sağlık malzemelerini büyük oranda ithal eden bir ülke olduğunu, bunun  azaltılması için çalışmalar yaptıklarını söyledi.
 
Sağlıktaki tedarik sisteminin yeni bir modelle yapılmasını  öngördüklerini dile getiren Demircan, "870 hastanede, 870 yerde alım yapan değil,  bir sağlık marketi düzenlemesi yapılacak. Önümüzdeki günlerde bunu açıklayacağız.  Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklarının oluşturacağı yapı ile ihale ile  alacağı ürünlere taşrada hastanelerimiz ihale zorlukları ile boğuşmadan market  sistemiyle ulaşabilecekler.  Hem uygun fiyata hem kaliteli ürüne ulaşmada güzel  bir döneme girilecek." diye konuştu.
 
Sağlıktaki memnuniyet düzeyini de önemsediklerini belirten Demircan,  memnuniyetin yüzde 70-75’lere çıktığını, daha da yukarıya taşımak için gayret  göstereceklerini ifade etti.
 
Bakan Demircan, daha sonra kentteki bir otelde Vali Ömer Toraman, AK  Parti Tokat Milletvekilleri Coşkun Çakır ve Zeyid Aslan, Belediye Başkanı Eyüp  Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ile kamu  kurumlarının müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Tokat İl Yatırım  Değerlendirme Toplantısına katıldı.
 
Demircan, Tokat Devlet Hastanesi'ni de ziyaret etti.
 

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Anahtar Kelimeler:
Bakan Demircan
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