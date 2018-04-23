Bahar Aylarında Yağ Yaktıran Gıdalar

YAZ mevsiminin, sıcak havaların, renk renk kelebeklerin, açan çiçeklerin ve daha nicesinin habercisi bahar ayları geldi. Gelen güzelliklerle beraber gizleyemediğimiz fazla kiloları hemen atabilmenin telaşı başladı hepimizde.

Tüm besin gruplarından faydalanın!

Tek bir gıda tüketerek vücudumuzda ki yağlardan kurtulamayız. Kilo verme sürecinde en önemli kriter olan yağ kalitesinden kilo kaybı için tek yönlü beslenmek doğru bir karar olmaz. Kas kütlemizin artışını sağlarken yağ kalitesinde kilo kayıpları için ekmek grubunu, süt grubunu, et grubunu, yağ grubunu, meyve ve sebze grubunu çeşitlendirerek tüketmemiz gerek. Tabi bunu yaparken tüketilen miktarlar daima vücudumuzun ihtiyacı kadar olmalı.



Ekmek grubu alternatifleri

1 kase çorba içtiğimizde, 3 yemek kaşığı pilav veya makarna yediğimizde veya 1 orta boy haşlanmış patates yediğimizde 1 dilim ekmek yemiş oluyoruz. Gün içinde farkında olmadan tükettiğimiz öyle çok gıda var ki ekmek grubuna geçen… Ekmek tüketiminde daima sağlıklı olan tercihler yapmamız gerek. Örneğin hafif acıkmaya başladığımız ikindi vakitlerinde 1 çay bardağı kadar leblebi yediğimizde 1 dilim ekmek yemiş ve oldukça kaliteli besin ögelerini vücudumuza almış oluyoruz.



Süt grubu alternatifleri

Yetişkinlerde süt yerine yoğurt veya kefir tüketimi ayrı öneme sahip. Her ikiside mayalandığı için barsak sağlığına katkısı büyük.



Yağ grubu alternatifleri

Yağ tüketerek yağ kalitesinden nasıl kayıp olacak diye düşünmeyin. Sağlıklı yağlardan ceviz, fındık,badem, yer fıstığı, zeytinyağı veya hindistan cevizi yağı doğru miktarda tüketildiğinde kötü kolesterolün düşmesine, yağ kalitesinden kilo kaybına oldukça yardımcı.



Et grubu alternatifleri

Kırmızı et, hindi eti, balık eti, peynir veya tam protein kaynağı yumurta et grubu alternatiflerinden. Üstelik kas kütlesinin korunmasına, gün içinde uzun süre tok kalmaya yardımcı.



Sebze ve meyve grubu alternatifleri

Mevsiminde olan taze sebze ve meyve tüketimi günlük lif alımımız açısından kritik öneme sahip. Hastalıklardan korunma sürecinde gün içinde kadınların 25 gram, erkeklerin 35 gram günlük lif alması gerek. Bu miktarlara ulaşmak içinse her gün sebze yemeği tüketmeli, sabah yeşilliklere kahvaltıda yer vermeli, öğle ve akşam yemeğinde mutlaka salata tüketmeli. Yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye ise bitkisel protein kaynaklarımızdan sebze alternatifi besinler arasında.

Beslenmede tek bir kural yoktur. Daima sofranızda çeşitliliğe yer vermeye, doğru pişirme yöntemlerini kullanmaya özen gösterin. Hedeflediğiniz kiloya, en kısa sürede, yağ kalitesinde kilo kaybederek ulaşırsınız.