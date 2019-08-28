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'Bağırsak kanserinde yaşam süresi 3-4 kat arttı'

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, yeni tedavilerle bağırsak kanseri hastalarında yaşam süresinin 3-4 kat arttığını söyledi

SAĞLIK 28.08.2019, 17:48 Enes Subaşı
'Bağırsak kanserinde yaşam süresi 3-4 kat arttı'
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KIRIKKALE Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji  Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görülme sıklığı çok fazla  olan bağırsak kanseriyle ilgili araştırmaların da arttığını bildirdi.  Bağırsak kanseri tedavisinde 5-10 yıl öncesine göre çok büyük  gelişmeler yaşandığını anlatan Coşkun, "Artık bağırsak kanserinin sağ veya soldan  köken almasına göre bile tedaviler değişiyor. Örneğin sol tarafta geliştiğinde  ras isimli onkogenlerde (kanser geni) mutasyon genellikle görülmüyor ve bu  hastalarda kansere özel antikor tedavisi çok etkili oluyor. Sağ tarafta  gelişenlerde ise kanserin damarlanma yapısı üzerinden etki eden  birtakım ilaçlar  hastalık üzerine çok daha fazla etki gösteriyor." diye konuştu.
 Coşkun, bağırsak kanseri tedavisinde her hastaya aynı tedavi  uygulanmadığını, hastaları gruplara ayırdıklarını ifade ederek, sağ ve sol  tarafta olanların bazı genetik moleküler özelliklerinin farklı olduğunu dile  getirdi.
 
   Yaşam süresinde artış
 
Yine hasta kanser hücreleri üzerinde çalıştıkları birçok onkogen  olduğunu aktaran Coşkun, şöyle konuştu:"Daha önceden meme kanserinde veya cilt kanserinde kullandığımız bazı  ilaçları, hastanın genetik/moleküler olarak uygunluğu varsa bağırsak kanserinde  kullanıyoruz ve kemoterapiden çok daha iyi netice alıyoruz. Yine aşı tedavisi çok  önemli. Hasta kanser dokusundaki 'Mikro  Satalite İnstabilite' (DNA yanlış  eşleşme tamir eksikliği) seviyesi dediğimiz durum, bize aşı tedavisinden fayda  görecek veya daha az fayda görecek hasta grubunu belirliyor. Dolayısıyla eskisine  göre çok daha gelişmiş tedavi yöntemleri var. Bunları genellikle kemoterapiyle  birlikte de kullanıyoruz. Bu tedavilerle hastaların yaşam süreleri, eskisine göre   3-4 kat daha artmış durumda. Hatta birtakım hastalarda özellikle karaciğere  yayılmış olan hastalarda bu tedavilerle yine şifaya yakın çok iyi neticeler elde  ediyoruz."
 
Coşkun, bağırsak kanserinde aşı tedavisi hariç diğer akıllı ilaçların  birçoğunu kemoterapiyle kullandıklarına dikkati çekerek, "Damar yapısını ve  tümörün yayılmasını önlemeye yönelik tedavileri birlikte kullanıyoruz. Bağırsak  kanserinde aşı tedavilerini genellikle tek başına kullanıyoruz. Çünkü  kemoterapiyle ikisinin mekanizmaları birbirine tezat oluşturabiliyor. Aşı  tedavisinde ise buna daha uygun hastaları seçip fayda görecek hasta grubunda  uyguluyoruz. Bağırsak kanserinde vücudun kendi hücrelerinin kanserle savaşmasını  artırmaya yönelik tedavilerle çok iyi neticeler alınmaya başlandı." ifadelerini  kullandı.
 
 Özellikle hızlı ateşte kızarmış kırmızı etin bağırsak kanseri yapıcı  etkisi oluğuna işaret eden Coşkun, bu tür beslenme alışkanlığına devam edildiği  zaman ikinci bir bağırsak kanseri gelişme riski olduğunu söyledi.Coşkun, hastaların sık egzersiz yapmaları, alkol tüketmemeleri ve  yaşam tarzlarında değişikliğe gitmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.
 

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