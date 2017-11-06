Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 20°
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
112314
ALTIN
158.403
DOLAR
3.8731
STERLİN
5.0686
EURO
4.4909
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini...
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de...
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
banner468

B12 vitamin eksikliğine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Çimenci, B12 vitamin eksikliğinin insanlarda önemli ve nöropsikiyatrik bozukluklara yol açtığını söyledi

B12 vitamin eksikliğine dikkat

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Osman Çimenci, B12 vitamin eksikliğinin insanlarda önemli ve nöropsikiyatrik bozukluklara yol açtığını söyledi

06 Kasım 2017 Pazartesi 17:01
B12 vitamin eksikliğine dikkat
banner404

LİV Hospital Samsun Hastanesi Dahiliye/İç Hastalıkları Kliniğinden Uzm. Dr. Osman Çimenci vitamin B12 ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu. Uzm. Dr. Çimenci, “B12 vitamini en sık hayvansal gıdalarda bulunmakta, ancak emilim bozukluğu nedeni ile daha az oranda da örneğin, etin uzun süre kaynatılması ile aşırı C vitamini alımı ile gıda maddelerinde vitamin B12 tahrip olabilmektedir” dedi
B12 eksikliğinin sebep olduğu şikayetler

Uzm. Dr. Osman Çimenci, “B12 vitamin eksikliği klinik şikayet olarak anemi (kansızlık) semptomlarına, örneğin çarpıntı, halsizlik, çabuk yorulma, efor kapasitesinin düşmesi gibi nöropsikiyatrik durumlara sebebiyet vermektedir. Bunların başlıcaları, impotons, gaita ve idrar kaçırması, demans, depresyon, hafıza kaybı, psikoz, ataksi, anormal yürüyüş, nöropatik şikayetler yani parestezi, uyuşma, yanma ve vertigo gibi şikayetlerdir” diye konuştu.
“Tedavisi yaşam boyu sürmelidir”

Çimeci, “Laboratuvar tetkiklerde alt sınır olarak 190 verilmektedir. B12 eksikliği olduğu halde serum seviyesi yüksek hastalıklar olduğu gibi (aktif karaciğer hastalığı, lenfoma, otoimmün hastalıklar), B12 yetmezliği olmadığı halde serum seviyesinin düşük olduğu durumlarda vardır. (Aşırı C vitamini alımı, gebelik, folat eksikliği) B12 eksikliğinde kanda yükselen homosistein maddesi kalp damar hastalıklar ve serebrovasküler hastalıklar için yaşla ilgisi olmayan bağımsız bir risk faktörüdür. B12 eksikliği sıklıkta emilim bozukluğundan oluştuğu için tedavisinde de enjeksiyon şeklinde prepatlar kullanılmalıdır. Tedavisi yaşam boyu sürmelidir” şeklinde konuştu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Liv HospitalIç HastalıklarıOsman ÇimenciB12VitaminNöropsikiyatrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Şınav ve mekik yaşam süresini uzatabilir!
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
Grip, anne karnındaki bebeği de etkiliyor!
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'
'Haftada 3 kez evinizi süpürün'

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim